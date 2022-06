TgUnoMattina, l’estate riscrive il mattino di Rai 1?

Il primo mattino di Rai 1 cerca una nuova dimensione: lo cerca da tempo e adesso prova a strutturarlo approfittando della stagione estiva e dell’abitudine alla lunga edizione straordinaria del mattino del Tg1 voluta – e inizialmente condotta – dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni per seguire gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina fin dal suo debutto. Un’occasione colta per cambiare una consuetudine ormai pesanti.

E così adesso quello spazio del Tg1 al mattino diventa strutturale e si trasforma in TgUnoMattina, un contenitore all news – realizzato da Tg1 e Dipartimento Daytime – con tanto di rassegna stampa ‘autoprodotta’ – non più mutuata nelle sue varie forme da Rai News 24 – che accompagna i telespettatori dalle 6.30 alle 9 del mattino. Una fascia tutta dedicata all’informazione he potrebbe finalmente mettere fine allo stillicidio della frammentazione di UnoMattina tra le mille edizioni del Tg1 del mattino (almeno ogni mezz’ora) che hanno reso francamente pesante, superficiale, insostenibile la struttura stessa del contenitore del mattino di Rai 1. Poteva aver senso (quasi) 40 anni fa, alla sua nascita, ma tra all news e Tg on demand intrecciare edizioni del telegiornale a rubriche di giardinaggio è forse una formula da lasciare alle spalle. E così si cerca un nuovo equilibrio con una separazione forse un po’ più netta tra info e entertainment ‘casalingo’ che dovrebbe poi essere confermata anche nell’Autunno 2022.

Come è fatto Tg1 Mattina

Si parte lunedì 6 giugno, giorno che decreta l’inizio dell’estate tv per la Rai, con il Tg1 Mattina in onda, come detto, dalle 6.30 alle 9.00. Si tratta di una fascia piuttosto lunga che viene però divisa in due parti: dalle 6.30 alle 7 rassegna stampa condotta a rotazione dai conduttori dell’edizione di prima serata del Tg1 (e ricordiamo che non tutti sono proprio stati entusiasti dell’idea) ovvero Francesco Giorgino, Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino. Alle 7 edizione del Tg1, quindi via alla seconda parte in onda fino alle 9 con la conduzione di Senio Bonini e Isabella Romano: lo spazio è pensato per essere dedicato all’informazione grazie alla partecipazione diretta della Redazione del Tg1 con i suoi corrispondenti e i suoi inviati. Come si legge dalla nota stampa che accompagna il lancio “Tg1 mattina potrà contare anche sull’esperienza di autori e giornalisti della direzione del Daytime che debutta proprio in questo palinsesto estivo“. Se poi il programma si chiami Tg1 Mattina o TgUnoMattina come da guida tv Rai lo scopriremo solo vivendo. Di certo c’è un’altra edizione del Tg1 alle 8 e poi l’edizione LIS alle 9.

Dopo TgUnoMattina c’è UnoMattina Estate

A seguire, come detto, c’è una nuova versione di UnoMattina Estate divisa in tre parti, tutte condotte da Massimiliano Ossini e Maria Soave: nella prima parte, dalle 9 alle 10, collegamenti quotidiani dalle sede Rai italiane ed estere e approfondimenti sulla ripartenza dopo la pandemia; nella seconda, dalle 10 alle 11, Ossini ha uno spazio su green economy e alla sostenibilità e Maria Soave presenta storie di vita vissuta; terza parte dalle 11 a mezzogiorno si parla alla rinascita culturale del nostro Paese con gli appuntamenti dell’estate, dai grandi eventi della musica, all’arte e al territorio.

Vedremo però come funzionerà lo spazio del mattino.