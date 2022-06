Arriva al termine l’esperienza che per due anni ha visto impegnata alla conduzione di Unomattina Monica Giandotti, che dal prossimo settembre passerà alla conduzione di Agorà, dove proprio oggi sono andati in onda i saluti finali di Luisella Costamagna.

Rimasta dalla metà dello scorso mese di marzo da sola alla conduzione del programma giornalistico del primo mattino di Rai1, dopo l’uscita di scena di Marco Frittella, passato alla direzione di Rai Libri, Giandotti ha traghettato la nave di Unomattina al porto dove era prevista la meta finale.

Negli ultimi minuti di trasmissione (dal minuto 36 circa per recuperare su RaiPlay) la giornalista ha così voluto così concludere:

Devo ringraziare soprattutto la meravigliosa squadra di Unomattina, che davvero negli ultimi tre mesi ha fatto un lavoro incredibile. Come avete visto è cambiato il formato, sono cambiati i temi e siamo stati un po’ obbligati dagli eventi esterni. Però devo dire una prova che questa squadra ha affrontato con grandissimo spirito di servizio, come servizio pubblico richiede, una sfida che abbiamo giocato e che secondo me abbiamo vinto.