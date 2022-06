Luisella Costamagna: “La mia esperienza ad Agorà finisce qua”

Si chiude l’esperienza biennale di Luisella Costamagna alla conduzione di Agorà. Arrivata nel settembre 2020, prendendo il posto di Serena Bortone, passata nel frattempo su Rai1 con Oggi è un altro giorno, la giornalista ha condotto oggi la sua ultima puntata del talk show politico della mattina di Rai3.

Sul finale di puntata la Costamagna ha ricevuto in dono da tutta la squadra che lavora ad Agorà un tronchetto della felicità consegnatole da Marco Carrara, che era già al moviolone quando la giornalista è arrivata alla guida del programma ed è continuato a rimanere dietro la scrivania per fornire gli aggiornamenti in diretta e mostrare i contribuiti video anche in questi ultimi due anni.

“Daje la pianta, vabbè almeno la pianta è meglio” ha commentato Luisella Costamagna, che lo scorso anno non aveva gradito il mazzo di fiori che le era stato regalato per l’ultima puntata stagionale. “Questo è il tronchetto della felicità” ha detto Carrara, cui la Costamagna ha prontamente risposto:

Non mi fare parlare, non posso permettermelo.

Sono seguiti poi gli ultimi ringraziamenti: