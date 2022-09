Un giorno di pausa per Zuleyha (Hilal Altınbilek), Yılmaz (Uğur Güneş), Demir (Murat Ünalmış) e tutti gli altri personaggi di Terra Amara. La puntata prevista per il pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre 2022, non va infatti in onda. Il motivo è riconducibile ad un cambiamento di palinsesto deciso da Canale 5 domenica.

Ancora una volta, si torna alla scomparsa della Regina Elisabetta II, avvenuta giovedì scorso. Da allora, i palinsesti tv hanno subìto non poche modifiche, ovviamente per poter seguire al meglio le ore successive ad una notizia che ha colpito tutto il mondo. Tra i vari approfondimenti previsti, ce n’è anche uno del Tg5 previsto proprio per oggi, alle 15:20.

Canale 5 Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) Lo speciale, “Addio Elisabetta, Regina per sempre”, a cura di Claudio Fico e condotto da Cesara Bonamici, segue la cerimonia dedicata a Elisabetta II, il cui feretro si trova al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, residenza ufficiale dei reali in Scozia.

Lo speciale -con, in collegamento da Londra, l’inviato Dario Maltese e Antonio Capranica e, in studio a Roma, altri ospiti- documenta parte dell’ultimo viaggio dell’amata Regina, che in seguito raggiungerà la Cattedrale di Westminster per i solenni funerali di Stato, previsti nella Capitale il prossimo 19 settembre.

Canale 5 Terra Amara, anticipazioni puntate 12-16 settembre 2022 Si è reso così necessario cambiare il palinsesto pomeridiano di Canale 5, ancora in parte estivo e dominato dalle soap opera. Un cambiamento che riguarda anche Un altro domani, che parte come sempre alle 14:45, ma di cui sarà trasmessa solo la seconda parte dell’episodio 73 e non l’episodio 74. Al suo posto, lo speciale del Tg5, che va ad occupare anche lo slot previsto da Terra Amara, fino a dare la linea a Pomeriggio Cinque.

Terra Amara tornerà in onda regolarmente domani, martedì 13 settembre, alle 16:30, per la sua ultima settimana di trasmissione prima della sospensione. La soap turca, però, potrebbe tornare in onda in autunno, non appena sarà concluso Una Vita.