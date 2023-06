Il pomeriggio a base di soap di Canale 5 si prende parzialmente una pausa, oggi: essendo il 2 giugno 2023 giorno della Festa della Repubblica, infatti, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere mano al palinsesto del day time, non facendo andare in onda Terra Amara e La Promessa.

Vanno in onda regolarmente, invece, Beautiful (alle 13:40) e Un altro domani (alle 16:40). Al posto delle altre due soap opera, invece, va in onda il film “Ti va di ballare?”, con Antonio Banderas ed ispirato alla vera storia di Pierre Dulaine, maestro di danza per ragazzi sbandati.

Non è una novità che Canale 5 modifichi il day time in occasione di giornate festive, quindi non ci stupiamo. La decisione, in questo caso è caduta da una parte su uno dei titoli più forti del palinsesto pomeridiano (Terra Amara), che ormai ha conquistato anche il fine settimana e dunque va in onda sette giorni su sette.

Dall’altra, si è deciso di mettere in pausa anche la novità La Promessa, giunta anch’essa dalla Spagna ed alla sua prima settimana di programmazione, che ha registrato ascolti intorno ai due milioni di telespettatori e una share intorno al 20%.

Per quanto riguarda il resto del pomeriggio odierno di Canale 5, Pomeriggio 5 andrà regolarmente in onda dalle 17:20 (sarà l’ultima puntata), seguito da una puntata in replica di Avanti di un altro. Il ponte del 2 giugno non cambia i palinsesti dei pomeriggi del fine settimana, che restano invariati.

Sia sabato 3 che domenica 4 giugno, infatti, vedremo andare in onda regolarmente ed in prima tv sia Beautiful (che domenica parte alle 14:00) che Terra Amara (la cui durata, in entrambi i giorni, si estende fino alle 16:30), seguito da Verissimo-Le storie, che proporrà alcune delle migliori interviste della stagione del talk show. Da lunedì prossimo, 5 giugno, il palinsesto torna alla normalità, con l’eccezione di Pomeriggio 5, che con l’avvio della stagione estiva sarà sostituto da dei film-tv.