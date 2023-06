La vittoria di Ballando con le stelle si vede che ha lasciato il segno su Luisella Costamagna. Il sacro fuoco della pista da ballo è ancora ben presente nella mente della giornalista che ha deciso di chiamare il suo nuovo programma televisivo con il nome di un ballo. Si chiamerà infatti Tango la nuova trasmissione di Luisella Costamagna che segnerà il suo ritorno alla conduzione televisiva.

Tango andrà in onda nella seconda serata del lunedì di Rai2 subito dopo il varietà da prime time. Abbiamo già parlato su queste colonne che la seconda rete della televisione pubblica ospiterà tre prime serate a settimana dedicate all’intrattenimento. La domenica, il lunedì e appunto il martedì. Si passa dal nuovo varietà condotto da Max Giusti, passando per il pur nuovo Liberi tutti ed il Collegio.

In Tango si tratteranno gli argomenti di stretta attualità, ma con un occhio più disincantato, per un approfondimento di qualità, senza essere pedante, L’esperienza di Luisella Costamagna, figlia della vittoria nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, farà parte della cifra di Tango. Naturalmente con la medesima autorevolezza che ci ha abituati la Costamagnaa nelle sue precedenti esperienze giornalistiche, a partire dalla sua collaborazione nei programmi di Michele Santoro. Viene in mente in questo senso la trama del video di Tananai ed il suo Tango, con cui ha raccontato una storia d’amore e di vita, figlia della guerra in Ucraina.

Come detto Tango andrà in onda nella seconda serata del lunedì di Rai2, con la messa in onda dopo la mezzanotte. Al termine dell’intrattenimento di prime time della seconda rete. Mentre su Rai1 sarà già partito da almeno una mezz’ora la nuova seconda serata giornalistica di Francesco Giorgino. Quest’ultima che beneficerà naturalmente dell’ottimo traino della grande fiction del lunedì di Rai1.