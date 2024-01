Torna Tali e Quali 2024, ovvero la quarta edizione (se si include la puntata pilota del 2019) dello spin-off di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 dedicato alle imitazioni di cantanti famosi condotto da Carlo Conti. Anche in questa edizione, gente comune è pronta a mostrare al pubblico il proprio talento nell’imitazione di grandi artisti italiani ed internazionali: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Tali e Quali 2024, puntate

Prima puntata, 13 gennaio 2024

La prima puntata propone la prima sfida di questa edizione, da cui emerge il primo vincitore che passa alla sfida finale. Quarto giurato, come anticipato da TvBlog, Vincenzo De Lucia, che imita Maria De Filippi, in partenza nella stessa sera con C’è Posta Per Te.

Tali e Quali 2024, il programma

Il countdown è iniziato ⏳ Sta tornando lo show per i migliori imitatori amatoriali pronti a trasformarsi in artisti straordinari 🤩#TaliEQuali da sabato 13 gennaio su Rai1 e RaiPlay Posted by Tale e Quale Show on Tuesday, January 9, 2024

La formula rispetto al programma madre non cambia: un gruppo di concorrenti, in ogni puntata, si esibisce imitando un o una cantante del panorama musicale italiano o straniero. Alla giuria il compito di valutare le esibizioni e decretare il vincitore o la vincitrice di puntata.

Si può così vedere una casalinga “che è” Gianna Nannini o un operaio “Tale e Quale” a Ligabue e poi professoresse, camerieri, infermiere, baristi. Tutti loro, straordinariamente e incredibilmente uguali ai propri beniamini, raccontano le loro storie e propongono le loro passioni, la loro gioia, la loro musica e la loro bravura – rigorosamente dal vivo – sul palco.

L’ultima puntata è arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritornano in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreta il campione di Tali e Quali 2024. I protagonisti, oltre alla trepidazione della loro “prima volta”, provano anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: costumisti, coreografi, truccatori e parrucchieri. Nel programma anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che provano ad affrontare una sfida del tutto inedita.

Tali e Quali è un programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, in collaborazione con Endemol Shine Italy, scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis.

Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia è di Riccardo Bocchini, i costumi sono di Simonetta Innocenti, gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

Tali e Quali 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della quarta edizioni sono quattro, in onda il sabato sera. L’ultima puntata va in onda il 3 febbraio.

Tali e Quali 2024, i giudici

La giuria è la stessa dell’ultima edizione andata in onda di Tale e Quale Show e, quindi, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata, si aggiungono altri giudici a sorpresa.

Tali e Quali 2024, i coach

Anche i coach sono gli stessi di Tale e Quale Show: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e l’“actor coach” Emanuela Aureli. A loro si aggiungono gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tali e Quali 2024, casting

È ancora possibile partecipare ai casting del programma, inviando un video della propria imitazione a questo link entro venerdì 29 febbraio 2024. Il video deve essere in formato orizzontale, della durata massima di un minuto, con la performance canora a cappella.

Da dove va in onda Tali e Quali?

Il programma va in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, gli stessi da cui va in onda Tale e Quale Show.

Dove posso vedere Tali e Quali?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Tali e Quali in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.