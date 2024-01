All’insegna della leggerezza il ritorno nel prime time del sabato sera di Rai1 del premiato e premiante format Tali e quali 2024. Dopo il successo delle precedenti esperienze televisive baciate da ottimi indici di ascolto, torna, come è noto, la versione “nip” del più celebre e celebrato Tale e quale show. Torna con quattro nuovi appuntamenti che sono stati confermati nelle serate del sabato della Rete 1 pre-Festival di Sanremo anche quest’anno, dopo gli incoraggianti numeri della scorsa stagione televisiva.

La nuova edizione di Tali e quali ed il cast

Anche questa edizione 2024 di Tali e quali vedrà in campo tutta una serie di “nip” impegnati, come i più celebri protagonisti di Tale e quale show, ad imitare cantanti e gruppi musicali pop, il tutto sotto l’occhio dell’inflessibile ed insostituibile giuria capitanata da Loretta Goggi, con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tutti e tre confermati anche per questa nuova serie dello show che la direzione intrattenimento prime time ha destinato al sabato sera di Rai1.

Una tale e quale a Maria De Filippi quarto giurato della prima puntata

Dicevamo in apertura di post che questo ritorno in video sarà all’insegna della leggerezza perchè Carlo Conti ha deciso di scegliere come quarto giurato della prima puntata una sua grande amica, Maria De Filippi. Sarà dunque la conduttrice di C’è posta per te, che debutterà con l’edizione 2024 del suo people show proprio in concomitanza con il debutto di Tali e quali, a dover giudicare i protagonisti impegnati nella gara del varietà di Rai1. Il tutto in onda nella serata di sabato 13 gennaio 2024, su Rai1 e su Canale 5.

La scelta di Carlo Conti di giocare con la sua amica Maria

Naturalmente non sarà la vera Maria De Filippi in studio, ma una tale e quale a lei. Precisamente sotto il trucco e parrucco di Maria ci sarà Vincenzo De Lucia, bravissimo a vestire i panni della conduttrice lombarda. Con questa scelta Carlo Conti ha voluto sottolineare come in realtà non ci sia nessuna sfida in campo con Maria, al netto dell’amicizia e stima fra loro due, ma due sane alternativa da consegnare alla platea del sabato sera televisivo nazionale.

Appuntamento dunque alla prima puntata di Tali e quali 2024 nel sabato sera di Rai1 dal 13 gennaio, il tutto diretto e condotto naturalmente da Carlo Conti.