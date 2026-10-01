Tale e Quale Show vince in prima serata, leggermente indietro La Ruota dei Campioni…e delle Stelle. I dati Auditel del 30 Settembre 2026

Tale e Quale Show conferma il proprio successo con un’altra serata da protagonista del palinsesto televisivo. La trasmissione condotta da Carlo Conti con la partecipazione della giuria presieduta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, con la presenza di Ubaldo Pantani in qualità di quarto giudice, ha collezionato il 20,9% di Share superando la concorrenza. Canale 5 risponde alla rete ammiraglia Rai con La Ruota dei Campioni…e delle Stelle condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Anche in questo contesto non mancano i vip.

La partecipazione di Ale e Franz con Michelle Hunziker, per lanciare la nuova edizione di Zelig, avrebbe dovuto dare mordente a un gioco che in access prime time ha sempre fatto (finora) la differenza. Il format in prima serata si ferma al 20,8. La seconda parte di trasmissione cala addirittura al 16,1% di Share. Il contenuto targato Mediaset funziona, ma paga la durata eccessiva. In questo caso specifico, infatti, il format è partito in access terminando in seconda serata. Una vera e propria maratona televisiva che ha finito, inevitabilmente, per perdere qualcosa in termini di gradimento. Difficilmente il telespettatore rimane così tanto tempo sintonizzato su un canale. Nonostante questo, le percentuali restano importanti.

Tale e Quale gira meglio de La Ruota dei Campioni…e delle Stelle

La prima serata tra reti ammiraglia, tuttavia, spetta alla Rai. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone Doppia Colpa al 4,8% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini ritrova Chi L’ha Visto?. Il nuovo corso del programma, con Raffaella Griggi alla conduzione, si conferma stabile anche sul piano dello Share. La trasmissione conquista il 7,1% di Share. Una buona base che conserva ulteriori margini di miglioramento. Rete4 con È Sempre Cartabianca resta al 4,7% di Share.

Italia Uno Shark 2 – L’Abisso elevandosi al 5% di Share. La7 ottiene il 7,2% di Share grazie al ritorno di Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare. La trasmissione vanta un pubblico di affezionati sempre più vasto. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta su 4Ristoranti e sfiora il 3% di Share fermandosi al 2,9%. Nove propone L’Ultimo Spettacolo, performance live di Roberto Lipari. La comicità irriverente dello standup comedian siciliano ottiene l’1,6% di Share.

Record stagionale di Affari Tuoi

Sul Canale 20, invece, Kingsman – Il Cerchio D’Oro arriva al 2% di Share. Rai4 cala di un punto con Ultima Fermata – Rocafort St. restando all‘1% di Share, mentre Iris arriva all’1,3% di Share con L’uomo Che Sussurrava ai Cavalli. RaiMovie con Machine Gun Preacher arriva all’1,1% di Share. RealTime sfiora il 4% con Matrimonio A Prima Vista Italia che chiude al 3,9% di Share.

Affari Tuoi, in access prime time, ottiene il proprio record stagionale in questo inizio d’autunno conquistando il 23,5% di Share. De Martino e Ballerina hanno approfittato della formula deluxe proposta dalla concorrenza e hanno ripreso terreno nel campo preserale. La ricorsa di Raiuno, in quella porzione di palinsesto, sta funzionando. De Martino dimostra di poter insidiare nuovamente il competitor di Cologno Monzese.