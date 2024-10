Sesta puntata questa sera, venerdì 25 ottobre, per la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. La classifica generale continua a vedere in testa Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce, nonostante la scorsa puntata sia stata vinta da Amelia Villano. Proprio la capolista Verdiana è arrivata seconda, pari merito con Giulia Penna.

Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, i costumi di Simonetta Innocenti, mentre la scenografia è firmata da Riccardo Bocchini. A capitanare la regia è invece Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show, puntata 25 ottobre 2024: cast

Undici sono i protagonisti – come li ama definire Carlo Conti – che danno vita al cast di questa edizione. Si tratta di Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feisal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.

Tale e Quale Show, puntata 25 ottobre 2024: imitazioni

Ecco gli abbinamenti previsti per la sesta puntata tra gli undici concorrenti e i cantanti che dovranno imitare:

Simone Annicchiarico imiterà Franco Battiato ;

; Massimo Bagnato imiterà Claudio Baglioni o Gianni Morandi (sarà in coppia con un ospite);

o (sarà in coppia con un ospite); Thomas Bocchimpani imiterà Gianluca Grignani ;

; Feisal Bonciani imiterà James Brown ;

; Roberto Ciufoli imiterà Renato Carosone ;

; Carmen Di Pietro imiterà Katia Ricciarelli ;

; Kelly Joyce imiterà Grace Jones ;

; Justine Mattera imiterà Nancy Sinatra ;

; Giulia Penna imiterà Alicia Keys ;

; Amelia Villano imiterà Emma ;

; Verdiana Zangaro imiterà Christina Aguilera.

Tale e Quale Show, puntata 25 ottobre 2024: giurati e coach

Dietro il bancone dei giurati ci saranno, come al solito, Alessia Marcuzzi, la new entry di questa edizione, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, sempre più complici nei siparietti comici creati da Malgioglio e sfruttati alla perfezione da Panariello. Il quarto giurato di questa sesta puntata – come già anticipato da TvBlog – sarà Pupo, che torna dopo essere già stato ospite della terza puntata.

I professionisti che preparano i concorrenti alle esibizioni sono i vocal coach Matteo Beccucci, Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli. Tutte le performance dal vivo sono accompagnate dagli arrangiamenti musicali curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show, puntata 25 ottobre 2024: dove seguirla in tv e in streaming

La sesta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, a partire dalle 21:30 circa, su Rai 1. Oltre che sulla tv lineare, si potrà seguire in diretta streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potrà recuperare poi, al termine della serata, l’intera puntata, così come tutte le clip con le singole esibizioni.

TvBlog seguirà e commenterà la puntata con il consueto liveblogging.