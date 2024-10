Terza settimana per Tale e Quale Show che questa sera, 4 ottobre 2024, vede in onda la terza puntata della sua quattordicesima edizione. Otto puntate in tutto per undici protagonisti chiamati ogni settimana a dar vita a un artista in tutto e per tutto, dalla vocalità all’aspetto (anche se l’esibizione più attesa ormai è quella fuori ‘sync’ e fuori ruolo di Carmen Di Pietro). Le imitazioni sono dunque l’obiettivo che porta i concorrenti a lavorare per una settimana con i coach – Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i coreografi e il team di trucco e parrucco.

Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, i costumi di Simonetta Innocenti, mentre la scenografia è firmata da Riccardo Bocchini. A capitanare la regia è invece Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 2024, terza puntata 4 ottobre: cast

Undici sono i protagonisti – come li definisce Carlo Conti – di questa edizione. Si tratta di Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani (che ha vinto la prima puntata imitando Bruno Mars), Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro (che ha vinto la seconda puntata imitando Celine Dion).

Tale e Quale Show 2024, terza puntata 4 ottobre: imitazioni

Ecco gli abbinamenti della seconda puntata tra protagonisti e artisti da imitare:

Simone Annicchiarico è Renato Zero ;

è ; Massimo Bagnato è Julio Iglesias ;

è ; Thomas Bocchimpani è John Travolta ;

è ; Feisal Bonciani è Lionel Richie ;

è ; Kelly Joyce è Diana Ross ;

è ; Justine Mattera è Rita Pavone ;

è ; Roberto Ciufoli è Enzo Jannacci;

è Giulia Penna è Anna Tatangelo ;

è ; Amelia Villano è Miley Cyrus ;

è ; Verdiana è Lady Gaga;

è Carmen Di Pietro è Paola o Chiara, in coppia con un ospite ancora misterioso.

Tale e Quale Show 2024, terza puntata 4 ottobre: giudici

Dopo il debutto, entra in rodaggio la nuova giuria di Tale e Quale Show: con l’addio di Loretta Goggi, è entrata in gioco Alessia Marcuzzi. Al suo fianco siederanno Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il quarto giudice della terza puntata, come annunciato in anteprima da HIT, sono Pupo ed Enrico Brignano.

Tale e Quale Show 2024, terza puntata 4 ottobre: dove vederla in tv e in streaming

La terza puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show va in onda questa sera a partire dalle 21:40 circa, su Rai 1. Oltre che sulla tv lineare, si potrà seguire in diretta streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potrà recuperare poi, al termine della serata, l’intera puntata, così come tutte le clip con le singole esibizioni.

Dalle 21:40 avrà inizio il liveblogging con il quale TvBlog seguirà e commenterà tutta la puntata.