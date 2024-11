Ottava e ultima puntata questa sera, venerdì 8 novembre, per la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. Prima dell’inizio della finale, la classifica generale continua a vedere in testa Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce, nonostante anche la scorsa puntata sia stata vinta da Amelia Villano (già vincitrice della quinta puntata).

Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, i costumi di Simonetta Innocenti, mentre la scenografia è firmata da Riccardo Bocchini. A capitanare la regia è invece Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show, finale 8 novembre 2024: cast

Undici sono i protagonisti – come li ama definire Carlo Conti – che danno vita al cast di questa edizione. Si tratta di Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feisal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.

Tale e Quale Show, finale 8 novembre 2024: imitazioni

Ecco gli abbinamenti previsti per la finale di questa edizione tra gli undici “protagonisti” e i cantanti che dovranno imitare:

Simone Annicchiarico imiterà Elton John ;

; Massimo Bagnato imiterà Drupi ;

; Thomas Bocchimpani imiterà Michael Bublé ;

; Feisal Bonciani imiterà Ray Charles ;

; Roberto Ciufoli imiterà Adriano Celentano ;

; Carmen Di Pietro imiterà Cristiano Malgioglio ;

; Kelly Joyce imiterà Sade ;

; Justine Mattera imiterà Cyndi Lauper ;

; Giulia Penna imiterà Alexia ;

; Amelia Villano imiterà Loredana Bertè ;

; Verdiana Zangaro imiterà Mina.

Tale e Quale Show, finale 8 novembre 2024: giurati e coach

Dietro il bancone dei giurati ci saranno, come al solito, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il quarto giurato della finale sarà Paolo Bonolis. Per lui si parla di un possibile ritorno in Rai, come scritto anche da TvBlog.

I professionisti che hanno preparato i concorrenti per quest’ultima puntata, così come per tutte le precedenti, sono i vocal coach Matteo Beccucci, Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli. Tutte le performance dal vivo sono accompagnate dagli arrangiamenti musicali curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show, finale 8 novembre 2024: dove seguirla in tv e in streaming

La finale della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, a partire dalle 21:30 circa, su Rai 1. Oltre che sulla tv lineare, si potrà seguire in diretta streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potrà recuperare poi, al termine della serata, l’intera puntata, così come tutte le clip con le singole esibizioni.

TvBlog seguirà e commenterà quest’ultimo appuntamento con il consueto liveblogging.