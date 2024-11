L’appuntamento è già fissato. Con l’inizio del gennaio 2025 torna sui teleschermi di Canale 5 una nuova di edizione di Avanti un altro. Il game show diretto e condotto da Paolo Bonolis prenderà il posto nella fascia del preserale della rete ammiraglia di casa Mediaset della Ruota della fortuna. Il celebre gioco a premi che è stato tirato fuori dal cassetto la scorsa primavera per festeggiare il centenario dalla nascita del suo primo conduttore italiano, Mike Bongiorno. Il game ha avuto talmente successo che è stato confermato per una nuova serie di 120 puntate attualmente in onda.

Avanti un altro torna nel preserale di Canale 5

La ruota della fortuna infatti dopo aver dato del filo da torcere e anche superato Reazione a catena, sta tenendo botta anche al pluripremiato (dagli ascolti) game di Rai1 L’Eredità. Le 120 puntate dunque della Ruota, che dovevano andare in onda in due trance, ovvero 80 più 40, ora dovrebbero essere diffuse tutte insieme. Questo per dare poi un buon traino alla nuova edizione del game condotto da Paolo Bonolis, che come detto partirà ad inizio gennaio.

Quante puntate previste per la nuova edizione di Avanti un altro ?

Questa nuova edizione di Avanti un altro, forse l’ultima con Paolo Bonolis su Canale 5, sarà formata da 100 puntate. Il game show dunque andrà avanti per oltre tre mesi, per lasciare poi spazio in primavera, molto probabilmente, ad un nuovo ciclo di Caduta libera. La ruota della fortuna dovrebbe poi tornare in autunno nel preserale di Canale 5.

L’ultima edizione con Paolo Bonolis su Canale 5 ?

Queste 100 puntate di Avanti un altro potrebbero essere le ultime con Paolo Bonolis. Si fanno sempre più insistenti infatti le voci di un ritorno in Rai per l’ex conduttore di 3,2,1 contatto. Sarebbero pronte per lui alcune proposte, fra le quali quella di una nuova edizione, rinnovata e attualizzata del Senso della vita (che non si chiamerà più così) come Bonolis ci aveva accennato in una intervista.

Avanti un altro nel preserale e Striscia la notizia nell’access di Canale 5

Non è in vista quindi, almeno in questa stagione, nessun spostamento di Avanti un altro nell’access time di Canale 5, come sussurrato da Bubino blog ai danni di Striscia la notizia. Anche se all’interno di Mediaset sarebbero in molti a sottolineare gli ascolti in calo del celebre Tg satirico di Canale 5 negli ultimi tempi, sponsorizzando un cambio nell’access time della rete ammiraglia di casa Mediaset.

Un cambio che nel caso, sarà difficilissimo da realizzare e non solo per gli ascolti altissimi dell’Affari tuoi di Stefano De Martino. Detto questo appare molto improbabile (se non impossibile) una chiusura di Striscia la notizia. Antonio Ricci e la sua creatura avranno ancora molto da dire, restando saldamente nell’access time di Canale 5 ancora per molto tempo, sussurrano dai piani alti di Mediaset.