Sale la tensione tra i concorrenti per la scalata alla classifica – in vista della finale – nel penultimo appuntamento con “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 1 novembre alle 21.25 su Rai 1.

Nella scorsa puntata Kelly Joyce si è aggiudicata il primo posto grazie a all’interpretazione di Grace Jones in “I’ve seen that face before (Libertango)”, seguita da Feisal Bonciani e Giulia Penna. Attualmente in testa alla classifica provvisoria c’è Verdiana, sul podio anche Bonciani e Joyce. I distacchi tra i partecipanti sono minimi, pertanto potrebbero esserci inaspettati ribaltoni.

Tale e Quale Show, Imitazioni e abbinamenti della puntata del 1 novembre 2024

Ecco gli abbinamenti della serata: Simone Annicchiarico renderà omaggio al grande Joe Cocker; Massimo Bagnato si immedesimerà in Sergio Endrigo; Thomas Bocchimpani vestirà i panni di Morten Harket; il cantante del famoso complesso degli “A-Ha”; Feisal Bonciani ricorderà il mito di Michael Jackson; Kelly Joyce proverà a confermarsi con Rihanna; Justine Mattera farà rivivere Don Lurio; Giulia Penna si trasformerà in Ornella Vanoni; Roberto Ciufoli sarà uno (o “una”) dei Ricchi e Poveri, ma non si sa ancora chi; Amelia Villano avrà le sembianze di LP; Verdiana proverà a confermarsi leader con Anna Oxa; Carmen Di Pietro sarà una delle Gemelle Kessler.

Come anticipato da TvBlog, accanto a Roberto Ciufoli ci sarà Pino Insegno, pronto a fare da spalla al suo amico e collega.

Tale e Quale Show, giuria e votazioni

La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un quarto giudice straordinario: Massimo Lopez. Con il loro giudizio e con il supporto del pubblico da casa, che potrà votare tramite i social del programma, i protagonisti verranno valutati in base alla loro capacità di immedesimarsi nei personaggi che interpretano. Ogni performance è resa unica dalle basi musicali e dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre i partecipanti ricevono una formazione continua da un team di tutor, tra cui i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre all’actor coach Emanuela Aureli.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire Tale e Quale Show in diretta su Rai 1 dalle 21.30 e in streaming su RaiPlay. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto. Vi aspettiamo!