Si è chiusa nelle scorse ore la definizione del cast della nuova edizione di Tale e quale show, il popolare spettacolo musicale in salsa talent in onda su Rai1. Il programma diretto e condotto dal buon Carlo Conti, reduce dall’ottimo successo delle repliche di Top 10, è stato inevitabilmente confermato anche per la prossima stagione televisiva dopo il ringalluzzimento della passata edizione. Nel 2021 infatti Tale e quale show, grazie ad alcuni innesti nel cast, primo fra tutti quello in giuria di Cristiano Malgioglio, promosso in autunno da Stefano Coletta in un programma tutto suo su Rai3, ha alzato la sua media di share, acchiappando anche nuovo pubblico, sopratutto giovane.

Nella definizione del cast Re Carlo ed il suo team hanno infatti puntato molto anche su celebrità conosciute dal mondo giovane e per questo hanno pescato fra i concorrenti, per esempio, del Grande fratello vip, programma questo realizzato dalla medesima società di produzione, cosa questa che ha dato i suoi frutti in termini di ringiovanimento del pubblico del venerdì sera di Rai1. Dicevamo appunto che nelle scorse ore si è chiuso il cast degli 11 personaggi vip che andranno ad animare le otto puntate di questa nuova edizione del programma prodotto con l’amabile collaborazione della Endemol Shine Italy, cast che verrà annunciato urbi et orbi nelle prossime ore con un fantasmagorico ed esclusivo lancio mediatico.

Da queste parti vi avevamo annunciato la presenza della burrosa Valeria Marini, che ora qui vi possiamo confermare e siamo in grado anche di aggiungere un nome di peso al cast di Tale e quale show 2022, si tratta dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini. La bella e brava Alessandra non è certo digiuna dal piccolo schermo, ha debuttato sul piccolo schermo grazie a Pippo Baudo che la volle nella sua Domenica in del 1981-1982. Poi però la sua esplosione mediatica si deve al ruolo di giurata nel varietà di Italia 1 La pupa e il secchione e più recentemente per essere stata inserita fra i ballerini del cast di Ballando con le stelle e poi come opinionista del medesimo programma. Il legame con Milly Carlucci è poi proseguito nel 2021 quando si è mascherata nel Cantante mascherato.

Con Tale e quale show Alessandra Mussolini potrà quindi proseguire a cantare davanti alle telecamere di Rai1, stavolta non sotto una maschera, ma sotto il trucco e parrucco che le permetteranno di imitare al meglio alcuni cantanti famosi, come è d’abitudine in questo spettacolo musicale. Fra i provinati per questa nuova serie di Tale e quale show e con buone possibilità di entrare nel cast ricordiamo Marco Morandi, Alex Belli, Guenda Goria, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Los Locos, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Manuela Zero, Gilles Rocca e Melissa Greta Marchetto.