E’ partito da qualche giorno il meccanismo che porterà alla formazione del cast per la nuova edizione del premiato e premiante show del venerdì sera della Rete 1 della Rai diretto e condotto da Carlo Conti. Tale e quale show è infatti di ritorno da settembre, esattamente da venerdì 30, posizionato dalla direzione distribuzione dell’ottimo Marcello Ciannamea nella classica serata del venerdì sera. Una serata che ha sempre premiato questo programma prodotto con l’amabile collaborazione dell’Endemol Shine Italy del buon Leonardo Pasquinelli, proveniente dal rilancio dello scorso anno grazie ad un rinnovamento della giuria con l’ingresso dell’ottimo Cristiano Malgioglio, che vedremo quest’anno anche su Rai3 con Mi casa es tu casa e ad un cast che ha strizzato l’occhio ad un pubblico che non ha l’abitudine a pigiare il tasto numero 1 dell’italico telecomando.

Approfittando del fatto che Endemol produce anche lo show concorrente in onda su Canale 5, ovvero il Grande fratello vip, l’anno dopo lo spettacolo musicale di Carlo Conti fa la spesa presso i reduci di Cinecittà, anche se non proprio intonatissimi, proprio per intercettare il pubblico giovane che segue il varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini. Il Grande fratello vip diventa quindi una specie di programma che prepara poi il terreno all’edizione successiva di Tale e quale show.

Fra i nomi che sono stati immessi sul campo di gara attraverso dei provini vocali inviati via whataspp vi abbiamo già dato conto di quelli che hanno visto protagonisti vari individui provenienti dal varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini come Guenda Goria, Davide Silvestri, Alex Belli, la stessa Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè (queste ultime comunque che alla fine della fiera non ci saranno).

E sempre per restare nel medesimo territorio, la prossima edizione di Tale e quale show avrà nel suo cast una vecchia fiamma di Alfonso Signorini, televisivamente parlando ovviamente e del Grande fratello vip, ovvero Valeria Marini. La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi. Per lei non sarebbe naturalmente un debutto nel canto, avendoci già abituati a performance canore in altri programmi di varietà, a partire dai mitici show del Bagaglino diretti da Pier Francesco Pingitore in cui era la soubrette insieme alla collega Pamela Prati dirottata ora al Grande fratello vip 7. Siamo certi poi che nasceranno divertenti siparietti fra la Valeria e Cristiano Malgioglio, un po’ come accadde fra il giurato siciliano e Alba Parietti nella scorsa serie del varietà diretto e condotto da Carlo Conti.

Appuntamento dunque con Tale e quale show 2022 da venerdì 30 settembre per otto puntate (torneo dei campioni compreso) in diretta dagli studi Frizzi di Roma e in onda dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.