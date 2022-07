L’appuntamento estivo con la divulgazione naturalistica e scientifica di Piero Angela su Raiuno è un appuntamento fisso per milioni di italiani: Superquark 2022 tiene compagnia, anche quest’estate, a chi è in cerca di notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo della natura, della scienza, ma anche della tecnologia, della storia e di numerose altre discipline, grazie a servizi, inviati ed ospiti in studio. Scopriamo insieme, allora, cosa ci riserva la nuova edizione di Superquark!

Superquark 2022, puntate

Prima puntata, 6 luglio 2022

La nuova edizione si apre con il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, “Il gioco della seduzione”. Alberto Angela va, invece, a ritroso nel tempo nell’Italia di trecentomila anni fa, alle porte di Roma in uno dei siti più importanti della nostra preistoria, La Polledrara di Cecanibbio, il cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un esemplare straordinario, perché completo e con tutte le ossa in connessione. Nel servizio di Paolo Magliocco con Giulia de Francovich obiettivo sul mal di testa, un disturbo che ha moltissime forme, e sulle ultime scoperte, le ricerche in corso e alcune nuove terapie. Superquark prosegue raccontando le innumerevoli ricerche che vengono condotte nei laboratori del Lens, l’Istituto Europeo che studia la luce e che ne esplora i segreti per mettere a punto sorprendenti applicazioni, dai laser per raffreddare la materia allo zero assoluto alla nano-robotica, agli studi di fisiologia del cuore a nuove tecniche per riparare le cicatrici lasciate dall’infarto sui muscoli cardiaci. In sommario anche il profumo dei ricordi: un allenamento sensoriale permette di recuperare l’olfatto perduto per il covid 19. Barbara Bernardini racconta la storia di un testimone e spiega quello che sta facendo per recuperare la sensibilità perduta. A seguire, si fa tappa sull’isola di Montecristo, uno dei luoghi più belli e inaccessibili della natura italiana, dove il professor Piovesan dell’università della Tuscia ha scoperto un boschetto di lecci che hanno l’età di Dante Alighieri: 700 anni. Giovanni Carrada e Cristina Scardovi, sono andati con gli studiosi per vedere questa oasi così protetta. E ancora, il quadro che emerge dall’utilizzo delle Sim che definisce, quasi in tempo reale, le dinamiche di una grande metropoli. Traccia spostamenti e fotografa vite di turisti e residenti. Un’enorme mole di dati raccolti dai gestori telefonici permette un’analisi delle dinamiche, dei flussi e della mobilità in una grande metropoli, come Roma. Ovviamente nel più assoluto rispetto della privacy degli utenti. Ospiti di Piero Angela in studio per le rubriche “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiega che cosa è e quanto è importante per la dieta la transazione proteica; “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero che parla del nipote americano di Hitler; “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro insegna a riconoscere i negazionisti della scienza; “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini parlerà del, purtroppo sempre attuale, tema la violenza sulle donne. In seconda serata, invece, Superquark Natura. Si comincia con il episodio completo della meravigliosa serie Bbc “Un pianeta perfetto”, dedicata alla nostra terra e ai suoi infiniti sorprendenti ambienti, questa sera esploreremo i vulcani.

Superquark 2022, quando inizia?

Se fino ad un paio di anni fa il programma cominciava già a giugno, ora Raiuno ha preferito aspettare luglio per dare il via a Superquark. L’edizione 2022, quindi, parte il 6 luglio 2022, con una messa in onda nella prima serata del mercoledì, ormai giornata scelta per la messa in onda del programma da anni.

Superquark 2022, quante puntate sono?

Le puntate di questa edizione sono otto, tutte in onda, come detto, il mercoledì in prima serata. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, l’ultima puntata della stagione dovrebbe andare in onda mercoledì 24 agosto.

Superquark 2022, cast

In studio ritroviamo Piero Angela, storico conduttore del programma fin dalla sua prima puntata, andata in onda nel 1995. Al suo fianco, però, ci sono numerosi inviati ed ospiti fissi che in questi anni il pubblico ha imparato a riconoscere. Tra loro, Barbara Gallavotti, Alessandro Barbero, Paco Lanciano, Emanuela Jannini, Massimo Polidoro, Paolo Magliocco, Giovanni Carrada ed Elisabetta Bernardi. Da citare anche la presenza di Alberto Angela, figlio di Piero che, nonostante una carriera avviata e numerosi programmi da gestire, interviene come inviato per la rubrica dedicata all’archeologica. Nelle edizioni scorse, inoltre, è stato ospite fisso anche Roberto Cingolani, attuale Ministro per la Transizione Ecologica.

Superquark 2022, rubriche

All’interno del programma sono numerose le rubriche che si alternano e che si dedicano ad argomenti specifici con inviati ed ospiti. Tra queste, “Archeologia” con Alberto Angela, “Tecnologia”, “La scienza in cucina” con Elisabetta Bernardi, “Dietro le quinte della Storia” con Alessandro Barbero, “Psicologia delle bufale” con Massimo Polidoro e “Questione di ormoni” con Emanuele Jannini. In chiusura di ogni puntata poi, la rubrica “Idee”, con i consigli per la lettura”

Superquark 2022, la sigla

La sigla di Superquark non è mai cambiata, e negli anni è diventata essa stessa un modo per richiamare altri momenti legati alla divulgazione in altre occasioni (più o meno ironiche). Il brano è l’Aria dalla Suite nº 3 in re maggiore BWV 1068 di Johann Sebastian Bach, nella versione reinterpretata dai Swingle Singers.

Superquark 2022, studio

Le puntate sono registrate presso il CPTV di Roma. La scenografia, che ricrea una libreria/laboratorio, è ideata da Emanuela Trixie Zitkowsky.

Superquark 2022, puntate vecchie su RaiPlay

E’ possibile vedere Superquark 2022 durante la diretta televisiva su Raiuno, ma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sulla piattaforma è possibile anche rivedere le puntate vecchie, a partire dall’edizione 2018. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Superquark+

Dal 2019 Piero Angela e la sua squadra curano anche Superquark+, uno spin-off del programma disponibile esclusivamente su RaiPlay, in cui Angela si avvale della collaborazione di numerosi giovani divulgatori, che affrontano argomenti specifici in ogni puntata, della durata di pochi minuti. A questo link la pagina del programma.