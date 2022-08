La morte di Piero Angela ha colto tutti di sorpresa: nonostante i suoi 93 anni, ha continuato a lavorare e a realizzare le nuove puntate di SuperQuark per l’estate di Rai 1 e per quanto si sia consapevoli della mortalità degli esseri umani, sembrava quasi che la sua grandezza fosse destinata a renderlo immortale. Così, purtroppo, non è stato: Piero Angela è scomparso nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022, alla vigilia di un Ferragosto che sarà particolarmente triste e nel cuore di un’estate segnata da stravolgimenti climatici sui quali ci aveva messo in guardia in decenni di documentari, approfondimenti, analisi raccolte nelle tante edizioni prima di Quark e poi di SuperQuark.

E proprio SuperQuark è uno degli appuntamenti di punta del palinsesto estivo di Rai 1 anche in questa difficile estate: la nuova serie è iniziata lo scorso 6 luglio con un appuntamento settimanale nel prime time del mercoledì. L’improvvisa crisi di Governo ha portato alla cancellazione della puntata del 20 luglio, sostituita da uno speciale Tg1, ma il ciclo ha poi continuato la sua corsa regolare fino a mercoledì scorso, 10 agosto.

Ma cosa ne sarà delle altre tre puntate ancora da trasmettere?

Per adesso, Rai 1 ha deciso di trasmetterne una per ricordare Piero Angela proprio nel giorno della sua scomparsa. La sesta puntata di SuperQuark 2022, che sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 17 agosto, viene anticipata a questa sera, sabato 13 agosto 2022, e andrà in onda in prima serata al posto di The Voice Senior.

Cosa ne sarà delle altre due?

Il programma sarebbe dovuto terminare mercoledì 31 agosto, quando si sarebbero esaurite le 8 nuove puntate di questo ciclo. L’aver anticipato la sesta a sabato potrebbe dare qualche giorno in più per capire cosa fare delle due puntate previste per mercoledì 24 e per mercoledì 31 agosto. Certo non sarà certo una decisione facile per la Rai: difficile mandarle in onda così, come se nulla fosse, a pochi giorni dalla scomparsa del suo autore, conduttore, mentore, della sua stessa anima. Difficile, quindi, far finta di niente, ma sarebbe quasi una mancanza di rispetto archiviare il suo lavoro, i suoi sforzi e la sua dedizione al lavoro decidendo di non mandarle in onda. Immaginiamo che si possa lavorare a una introduzione speciale, a un omaggio che ne contestualizzi la messa in onda.

Se poi possa esistere SuperQuark senza Piero Angela è un altro paio di maniche. Ma bisogna tener conto anche dei suoi desideri, che appaiono ben chiari nella lettera di addio che ha lasciato ai telespettatori, in cui ricordava il suo prossimo programma e invita tutti noi a fare la nostra parte. Certe eredità non possono essere dilapidate: bisognerà trovare un modo per proseguire la sua opera senza tradirne lo spirito. Quello della signorilità, dell’educazione, della chiarezza, della preparazione, della professionalità, dell’onestà intellettuale: tutte qualità ormai rarissime. Quelle che hanno fatto di Piero Angela un uomo ‘normalmente eccezionale’.