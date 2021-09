L’attesa è tanta, ma sta anche per finire. Stranger Things 4, quarta stagione della popolarissima serie tv fantasy di Netflix ambientata negli anni Ottanta, sta finalmente per vedere la luce: e considerato che la terza stagione è uscita nel 2019, i fan hanno dovuto attendere molto. Ma, come detto, l’uscita di Stranger Things 4 è sempre più vicina. Volete risolvere alcuni misteri legati alla quarta stagione? Non serve andare nel Sottosopra: basta proseguire nella lettura!

Stranger Things 4, uscita

Quando esce Stranger Things 4? Per ora, Netflix non ha comunicato una data precisa, ma durante l’estate 202 ha rassicurato i fan: la quarta stagione sarà disponibile nel 2022, quindi a tre anni di distanza dalla terza stagione.

Stranger Things 4, cast

I personaggi che già conosciamo

Stranger Things non sarebbe tale senza il suo cast principale: nella quarta stagione, quindi, rivedremo i quattro amici di Hawkins che hanno dato il via alla serie, ovvero Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) e Will Byers (Noah Schnapp).

Oltre a loro, ovviamente, ci sarà anche Undici (Mille Bobbie Brown), insieme a Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Max Mayfield (Sadie Sink), Steve Harrington (Joe Keery) ed Erica Sinclair (Priah Ferguson). Per quanto riguarda il cast degli adulti, confermati Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour, quest’ultimo a sorpresa dopo il finale della terza stagione) e Karen Wheeler (Cara Buono). Stando ad un teaser della nuova stagione, inoltre, potremmo rivedere Martin Brenner (Matthew Modine), visto nelle prime due stagioni.

I nuovi personaggi

Come da tradizione, però, Stranger Things in ogni stagione aggiunge al cast già noto anche numerosi nuovi altri personaggi, e così sarà anche per la quarta stagione.

Peter Ballard (Jamie Campbell Bower), un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno, riuscirà finalmente a prendere una posizione?

Argyle (Eduardo Franco), il nuovo migliore amico di Jonathan. Amante del divertimento in tutte le sue forme, consegna deliziose pizze per Surfer Boy Pizza;

Eddie Munson (Joseph Quinn), un audace metallaro degli anni ’80 che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High. Odiato da chi non lo capisce -ed amato da chi lo capisce- Eddie si troverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione;

Tenente colonnello Sullivan (Sherman Augustus), un uomo intelligente e senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male ad Hawkins una volta per tutte;

Jason Carver (Mason Dye), un ragazzo che sembra avere tutto nella vita: è bello, è ricco, è una star dello sport ed esce con la ragazza più popolare della scuola. Ma quando un nuovo male minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a sgretolarsi;

Yuri (Nikola Djuricko), uno squallido e imprevedibile contrabbandiere russo che ama le pessime battute, il denaro e il burro di arachidi croccante;

Dmitri (Tom Wlaschiha), una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper. Dmitri è intelligente, astuto e affascinante: ma ci si può fidare di lui?

Victor Creel (Robert Englund), un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni ’50.

Stranger Things 4, la trama

Difficile parlare della trama della quarta stagione, essendo assolutamente top secret. Quel che è certo è che questa stagione subirà le conseguenze del finale della terza, in cui Joyce, Will, Jonathan ed Undici (senza poteri) si trasferiscono, salutando i loro amici e convinti che Hopper sia morto, mentre in una base sovietica un detenuto viene dato in pasto ad un Demogorgone.

Stranger Things 4, Undici muore?

Ci sono alcune teorie online secondo cui il personaggio di Undici potrebbe fare una brutta fine in questa stagione. Ma per il momento sono solo supposizioni: il cast ha le bocche cucine, così come i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie.

Nonostante questo, alcune immagini dal set del cimitero di Hawkins hanno convinto i fan che uno dei personaggi principali della serie potrebbe essere al centro di un colpo di scena:

SOMETHING "MASSIVE" IS HAPPENING AT HAWKINS CEMETERY…😱 NO NEW PHOTOS, COULD BE ONE OF THE LAST SCENES OF THE SEASON. pic.twitter.com/D7Ji0YxU2m — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) May 25, 2021

Stranger Things 4, trailer

Netflix non ha ancora rilasciato alcun trailer vero e proprio, ma solo un teaser, che vedete di seguito ed in cui ricompare il personaggio di Martin Brenner:

In occasione dell’evento online “Tudum”, invece, sono state rilasciate delle immagini che raccontano la backstory del personaggi di Creel. Nel passato, l’uomo si è trasferito con la famiglia in una villetta, noncurante dei rischi del Sottosopra. Nel presente della serie, i protagonisti entrano in quella casa, abbandonata.