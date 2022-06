Geek (ma anche nerd, suvvia) di tutto il mondo, unitevi: ancora una volta, il punto di ritrovo sarà la “Big N”, vale a dire Netflix, che dal 6 al 10 giugno 2022 propone la seconda edizione della Geeked Week, una settimana rigorosamente da vivere online dedicata ai propri titoli più accattivanti ed attesi per l’intrattenimento di genere.

Nata nel 2021, la Geeked Week di Netflix vuole sfatare quel pregiudizio per cui i geek ed i nerd siano dei “loser”. La cultura geek in questi anni, complice anche e soprattutto le serie tv, è riuscita ad imporsi ed a farsi conoscere oltre i semplici e banali limiti del “so-tutto io-ismo”: perché in fondo, ammettiamolo, siamo tutti un po’ geek.

E Netflix lo ha capito bene, così bene che ha appunto pensato di dedicare a questo movimento culturale un evento a sé, composto da esclusive, annunci, trailer ed interviste da proporre ai propri abbonati per una settimana intera.

Come sarà la Geeked Week 2022? Innanzitutto, come detto, gli eventi saranno tutti visibili online (ed in inglese), tramite i vari canali di Netflix: YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook.

Ogni giornata sarà dedicata ad un tema specifico, proprio a sottolineare la vastità della cultura geek in vari ambiti: ecco che, allora, lunedì 6 giugno dalle 18:00 si potranno scoprire tutte le novità dedicate al mondo delle serie tv; martedì 7 (dalla stessa ore) sarà dedicato ai film; giovedì 9 doppio appuntamento, all’una di notte (quella tra mercoledì e giovedì, per intenderci) con l’animazione, e dalle 18:00 con uno speciale interamente dedicato a Stranger Things; venerdì 10 (dalle 19:00), infine, spazio ai giochi.

Se saranno oltre sessanta i progetti coinvolti durante la settimana, inutile dire che la parte del leone la faranno le produzioni seriali, a cui tocca l’onore ed onere di aprire la settimana. Tra i titoli di cui scopriremo qualche novità, spiccano Sandman, The Umbrella Academy, Mercoledì, Alice in Borderland, Resident, Evil, One Piece, Non siamo più vivi, Shadow and Bone, Fate: The Winx Saga, Locke & Key, Manifest e Sweet Tooth.

E, come detto, un appuntamento intero (quello di giovedì sera) sarà dedicato a Stranger Things, a poco più di una settimana dall’uscita del primo volume della quarta stagione: possiamo immagine che sia l’occasione per intravedere le prime immagini degli ultimi due episodi, in uscita il 1° luglio.

La Geeked Week 2022 conferma dunque la strategia marketing di Netflix, che guarda sempre più all’evento globale, senza escludere nessuno. In questo senso, organizzare una serie di eventi online e permettere a tutti di parteciparvi da casa propria, facilita ovviamente le cose da un punto di vista logistico ma aiuta anche tutti gli abbonati a sentirsi non solo spettatori, ma anche parte di una comunità.