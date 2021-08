La pandemia ci ha costretto a vivere alcuni eventi in forma esclusivamente virtuale ed a distanza, in attesa che l’emergenza sanitaria permetta di poter tornare in presenza, incontrarsi, conoscersi e condividere le proprie passioni con altre persone. Ma ci ha dato anche l’opportunità di pensare in maniera più globale, sfruttando le nuove tecnologie per radunare -seppur a migliaia di chilometri di distanza- fan da ogni angolo del mondo.

Chi, se non Netflix, poteva mettere quindi a punto un evento che unisse le necessità legate alla situazione attuale a quelle di unire un pubblico talmente vasto da essere distribuito su tutto il pianeta? Nasce con queste intenzioni Tudum, primo evento globale del colosso dello streaming, che avrà luogo il prossimo 25 settembre 2021.

Un evento interamente dedicato alle più attese produzioni originali Netflix, come si evince dal suo nome: “Tudum” è infatti l’onomatopea del suono che apre ogni film, documentario e serie tv disponibile sulla piattaforma, un jingle che dura poco più di un secondo ma che è diventato un marchio di riconoscibilità estremamente forte.

Tudum sarà quindi una festa per tutti coloro che passano ore ed ore su Netflix: l’obiettivo è chiaramente quello di presentare le novità della prossima stagione, offrendo materiale inedito e commenti esclusivi, ma anche attirare l’attenzione con informazioni sui contenuti già noti e più attesi.

Parliamo di serie tv come La Casa di Carta, Bridgerton, Stranger Things, The Witcher, The Crown, Cowboy Bebop, Emily in Paris, Ozark, Sex Education, The Umbrella Academy e Cobra Kai. I protagonisti (attori e cast creativo) di queste ed altre produzioni originali si alterneranno in una lunga diretta streaming della durata di tre ore, a partire dalle 18:00.

Come sarà possibile vedere Tudum? L’evento è gratuito e sarà messo a disposizione sui vari canali Youtube di Netflix, compreso quello italiano. La diretta sarà però anche disponibile sui social network, in particolare su Twitter e Twitch. In quest’ultimo caso, sarà anche offerta la possibilità di effettuare un co-streaming, ovvero di trasmettere sul proprio canale la diretta e commentarla (qui le istruzioni per il co-streaming su Twitch).

Un palco virtuale, insomma, per un evento che su Netflix ha avuto una sorta di prologo con il WitcherCon del luglio scorso, che ora si potrebbe considerare una sorta di prova generale di quello che sarà l’appuntamento di settembre. Un appuntamento che potrebbe diventare una tradizione, anche dopo la fine della pandemia: reale e virtuale possono e devono assolutamente completarsi ed affiancarsi, creando sì comunità in presenza ma anche comunità virtuali e globali. La naturale evoluzione di Netflix, che risponde così alla concorrenza sempre più agguerrita delle altre piattaforme: non solo contenuti esclusivi, ma anche luoghi di incontro e di scambio di informazioni aperti a tutti.

Tudum Netflix, il programma

L’evento sarà anticipato, alle 14:00, da alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a contenuti anime, disponibili su canali specifici come Netflix Anime. Dalle 18:00, poi, via all’evento vero e proprio.

Settanta i titoli che saranno protagonisti di Tudum. Ecco l’elenco completo: