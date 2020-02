Stranger Things 4, Netflix annuncia l'avvio delle riprese e svela il futuro di Jim Hopper (video)

Di Riccardo Cristilli venerdì 14 febbraio 2020

David Harbour sarà ancora nel cast di Stranger Things la conferma in un video

C'erano una volta i cliffangher, scene che rimanevano senza una vera e propria conclusione, appesi al destino di una serie che nel peggiore dei casi, poteva anche essere infausto e non essere mai svelato. C'erano scene girate in più modi diversi per evitare occhi indiscreti, sceneggiature segrete e conservate ancor più gelosamente dei codici di lancio dei missili nucleari.

C'erano una volta ma ora non ci sono più. Così basta un video teaser per annunciare l'avvio delle riprese per svelare il destino di un personaggio molto amato di una serie tv. La serie tv in questione è Stranger Things di cui sono iniziate le riprese della quarta stagione, annunciate con un video teaser ambientato in un nevoso scenario russo e tra i tanti prigionieri proprio verso il finale del video appare un volto conosciuto: quello di Jim Hopper interpretato da David Harbour.

Inutile starvi a segnalare lo spoiler perchè se avessero voluto mantenere il segreto non avrebbero rilasciato questo video, così come al tempo stesso se state leggendo eravate curiosi e quindi avete visto la serie. Saprete dunque che il destino di Jim Hopper era rimasto in bilico nel finale della terza stagione a seguito di un'esplosione che ha chiuso le porte del Sottosopra per fermare il Mind Flayer.

Tutti tra addetti ai lavori e fan della serie erano certi che Hopper fosse ancora vivo ma restava ancora quel gusto della scoperta che invece Netflix e i fratelli Duffer hanno deciso di eliminare.



«Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso – e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani… e molto altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo – pregate per il nostro Americano» - dalla Russia con amore, i Duffer Brothers.

La quarta stagione di Stranger Things arriverà prossimamente nel corso del 2020 e potrebbe avere 9 episodi.