Stasera in prima serata su Rai2 l’appuntamento è con la prima delle due puntate speciali natalizie di Storie di donne al bivio. Ma domani pomeriggio si rinnova l’appuntamento con Storie di donne al bivio week end con una nuova puntata ricca di ospiti e di temi che vedranno protagoniste cinque donne che racconteranno a Monica Setta le loro vicende personali, pubbliche e private. Andiamo a presentarvi le ospiti di domani pomeriggio, anticipando alcune delle dichiarazioni che offriranno alla conduttrice e al pubblico di Rai2.

Le ospiti di domani di Storie di donne al bivio week end

Bianca Guaccero, Enrica Bonaccorti, Nathalie Caldonazzo, Rossella Erra e Francesca Cipriani sono le cinque ospiti di Storie di donne al bivio week end in onda domani, sabato 28 dicembre 2024 alle ore 15 su Rai 2. Dopo la vittoria a Ballando con le stelle, Bianca che si prepara a condurre Prima Festival da Sanremo e alla nuova serie di Dalla strada al palco, si racconta dal. punto di vista privato ripercorrendo le tappe del suo innamoramento per il ballerino Giovanni Pernice. Che sia vero amore (si parla di nozze dopo il Natale in Puglia) lo dimostra una dichiarazione d’amore che Bianca farà a Giovanni in esclusiva per il programma della Setta.

Bianca Guaccero e il suo momento d’oro raccontato a Monica Setta

Nuovo amore anche per Nathalie Caldonazzo che rivela di essere innamorata di un uomo che ha trascorso giudiziari e che è stato anche in prigione. Nathalie parla poi della figlia Mia nata dall’unione con Riccardo Sangiuliano cugino del ex Ministro e oggi in love con Claudia Gerini (ne parla proprio questa sera a Storie di donne al bivio prime time alle 21 su Rai 2).

Nathalie Caldonazzo, Enrica Bonaccorti, Francesca Cipriani e Rossella Erra fra pubblico e privato

Amori passati per Enrica Bonaccorti che parla di Domenico Modugno e di Renato Zero ma anche del padre della figlia Verdiana e del principe Charles Di Borbone suo grandissimo amore. “Per lui lasciai la tv all’apice del successo” dice “quel giro di giostra non l’ho più ripreso ma non me ne sono mai pentita “. Infine intervista bomba a Francesca Cipriani che scioglierà il rebus: è già incinta del marito Alessandro o ancora no? Tutto questo e molto altro nella puntata di domani sabato 28 dicembre 2024 di Storie di donne al bivio week end diretta e condotta da Monica Setta dalle 15 su Rai2. Ma prima c’è l‘appuntamento di stasera dalle 21 sempre su Rai2 con Storie di donne al bivio prime time.