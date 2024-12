Appuntamento da non perdere nel prime time di venerdì 27 dicembre di Rai2 con una puntata specialissima di Storie di donne al bivio prime time. Per chi non ha potuto vedere il programma diretto e condotto da Monica Setta nella seconda serata e nel pomeriggio del sabato di Rai2, l’occasione per poter passare due ore con una trasmissione che scava, dolcemente, nel privato di alcune donne dello spettacolo italiano, fra le più in vista. Vediamo dunque il menu che ci sta preparando Monica Setta, per la prima delle due emissioni speciali di prime time di questo fortunato titolo della direzione approfondimenti Rai diretta da Paolo Corsini.

Claudia Gerini ospite di Storie di donne al bivio prime time

Sarà Claudia Gerini ad aprire venerdì 27 dicembre Storie di donne al bivio prime time in onda dalle 21 su Rai 2. A Monica Setta conduttrice autrice e ideatrice del format (in onda già il mercoledì in seconda serata e il sabato pomeriggio alle 15) la Gerini racconta soprattutto dei suoi amori.

Gli amori di Claudia Gerini

E se su Gianni Boncompagni scivola via laconica (è stato un Pigmalione, niente cuore) su Carlo Verdone la Gerini è esplicita. “Abbiamo vissuto una storia che poi quando è finita si è trasformata in una grande amicizia” dice. Dal primo marito Alessandro Enginoli padre della primogenita Rosa a Federico Zampaglione dei Tiro mancino papà di Linda fino all’ultimo compagno Riccardo Sangiuliano cugino dell’ex ministro ed ex di Natalie Caldonazzo, la Gerini si racconta generosamente dal punto di vista sentimentale dicendosi “molto felice e risolta“.

Anna Falchi, la famiglia e l’amicizia con Giorgia Meloni

Dopo l’attrice romana Monica Setta intervista Anna Falchi che parla a lungo della sua carriera e della figlia Alyssa nata dal legame con Denny Montesi. “Forse mi sono fidata troppo” ammette la conduttrice dei Fatti vostri che ricorda anche l ‘amicizia con Giorgia Meloni. “Era il tempo degli aperitivi e della spensieratezza” confida “oggi ci sentiamo via messaggi ma se la chiamo mi risponde sempre“.

Maria Grazia Cucinotta, Paola Ferrari, Eleonora Abbagnato e Natasha Stefanenko

Dopo Gerini e Falchi arriva Mariagrazia Cucinotta che racconta i suoi 30 anni d:amore con Giulio Violati. “Fece tutto lui” spiega “dopo il primo bacio a tradimento mi disse, ci sposiamo e così fu“. Ancora ecco Paola Ferrari che svela due clamorosi amori del passato: Eros Ramazzotti e il principe Alberto di Monaco. A seguire l’etoile Eleonora Abbagnato e l’attrice Natasha Stefanenko.

Loredana Lecciso parla di Romina e non esclude le nozze con Albano

Ma l’ intervista bomba è con Loredana Lecciso che parla di Romina e non esclude le nozze con Albano mentre chiude la puntata Lory Del Santo che rivela il primo incontro con Donald Trump. Storie di donne al bivio prime time è un programma di Monica Setta e di Simone Di Carlo scritto con Pietro Capella. La regia è di Giacomo Necci, capo progetto Anna Santopadre, produttore Elvira Casale e curatrice Monia Anzin. I costumi sono di Rosaria Rapuano mentre il direttore della fotografia è Daniele Patino.

Storie di donne al bivio prime time, le due strenne natalizie

La puntata di venerdì 27 dicembre è la prima delle doppie strenne feste 2024/2025 di Storie di donne al bivio. La seconda emissione è prevista per venerdì 3 gennaio sempre alle 21 su Rai 2. Storie di donne al bivio prime time ha esordito in onda il 27 agosto scorso con un bis il 9 settembre raccogliendo nelle 2 emissioni una media di share del 6,60% di share.