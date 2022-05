“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“. Così Stefano De Martino due anni fa in un’intervista rilasciata a Leggo (titolo: “Stefano De Martino: «Basta gossip, voglio riportare in tv i vecchi varietà»”, in occasione del lancio di Made in Sud (trasmissione che poi ha abbandonato, sostituito da Clementino e da Lorella Boccia).

Chi siamo noi per mettere in discussione le parole del ballerino che su Rai2, peraltro, si sta costruendo una carriera da conduttore tv assai convincente (e che oggettivamente per due anni di seguito si è calato benissimo nel ruolo di giudice al serale di Amici di Maria De Filippi)?!

Infatti, siamo qui solo a notare delle mere coincidenze che non celano alcun significato diverso da quello letterale, ci mancherebbe. Stefano De Martino, che ha detto basta al gossip, questa sera sarà ospite dell’ultima puntata stagionale de Le Iene, condotto (con Teo Mammuccari) da Belen Rodriguez. Si tratta della prima volta insieme in tv dopo il nuovo ritorno di fiamma tra i due.

Non è finita qui. Venerdì 27 maggio De Martino, che ha detto basta al gossip, parteciperà allo speciale di prime time di Domenica In, tra i cui ospiti, come anticipato da TvBlog, ci sarà Alessia Marcuzzi, con la quale, secondo alcune indiscrezioni, in realtà poi smentite pubblicamente, pare ci sia stato un flirt.

Ed ancora, tra qualche settimana inizierà il Festival musicale estivo di Rai2 (non c’è ancora un titolo ufficiale), di cui proprio De Martino sarà conduttore insieme a… Andrea Delogu. E anche in questo caso incombe il gossip, considerando che nel recente passato si era vociferato di un loro particolare feeling fuori dagli schermi tv, qualcosa che andasse oltre il rapporto amicale (la Delogu smentì tutto nel suo Tonica).

Pur trattandosi di mere coincidenze, sarà comunque curioso scoprire se nelle occasioni televisive fin qui citate ci sarà spazio per qualche simpatica e innocua allusione sul gossip o se non ci sarà nessuna deroga al principio “basta gossip“, così convintamente espresso.