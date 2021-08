Stasera Italia 2021-2022: conduttrice, puntate e contatti

Stasera Italia è il talk show politico dell’access prima time di Rete 4, che anche nella stagione 2021-2022 torna in onda sulle rete diretta da Sebastiano Lombardi. “Scenari inediti, trasformazioni senza precedenti, le sfide ambientali, tecnologiche e sociali del nostro tempo in un mondo che cambia” annuncia il promo in onda nel mese di agosto per lanciare il ritorno della trasmissione a settembre.

Stasera Italia 2021-2022: conduttrice

A condurre Stasera Italia è dal 3 settembre 2018 Barbara Palombelli, già impegnata quotidianamente su Canale 5 con Forum e su Rete 4 con Lo sportello di Forum. La giornalista, iscritta all’ordine dei professionisti dal 1982, esattamente come la sua competitor Lilli Gruber, è al timone per la quarta edizione consecutiva della trasmissione di approfondimento politico in onda nell’access prime time di Rete 4.

Stasera Italia 2021-2022: a che ora va in onda

Occupando la fascia dell’access prime time, Stasera Italia va in onda dalle 20:30, dopo Tempesta d’amore, fino alle 21:20 circa, quando cede la linea ai programmi di prima serata.

Stasera Italia 2021-2022: puntate

Ogni settimana vanno in onda cinque appuntamenti di Stasera Italia: la scorsa edizione il programma condotto da Barbara Palombelli ha avuto in totale 185 puntate. Il sabato e la domenica sera la trasmissione assume la denominazione Stasera Italia weekend e presenta una conduzione diversa rispetto a quella dei giorni feriali.

Stasera Italia weekend 2021-2022: conduttrice

A condurre la versione del fine settimane di Stasera Italia è Veronica Gentili, giovane giornalista che in estate conduce l’edizione estiva del medesimo programma. La Gentili, insieme a Giuseppe Brindisi, fece debuttare il programma il 9 aprile 2018 e dall’autunno successivo la coppia prese il timone di Stasera Italia weekend. Dopo l’addio di Brindisi a fine ottobre 2019, la giornalista è rimasta da sola alla guida del programma. Veronica Gentili, nella stagione televisiva 2021-2022, è impegnata anche con la conduzione in prima serata su Italia 1 di Buoni o cattivi.

Stasera Italia 2021-2022: contatti

Stasera Italia è presente su tutti i principali social network, da Facebook a Twitter, passando per Instagram. Per mettersi in contatto con la redazione del programma è possibile inviare un messaggio in direct su Instagram.