In estate la sua presenza in video è immancabile – fatta eccezione per i due giorni di riposo che si è concessa sabato e domenica, sfruttando Ferragosto – così come le numerose espressioni del proprio volto, che contraddistinguono il suo stile di conduzione, molto partecipato e vigoroso, a tratti non privo di un’eccessiva enfasi. Ovviamente stiamo parlando di Veronica Gentili.

Il lunedì sera, da alcune settimane, si trova a dover portare avanti più di tre ore e mezza di diretta, partendo alle 20:30 con Stasera Italia News e chiudendo l’appuntamento settimanale di Controcorrente non prima di mezzanotte. Nel breve intervallo fra una trasmissione e l’altra la giornalista non rinuncia però a cambiare abito, indossando un tubino, diventato la sua divisa di lavoro per lo spazio in prima serata, ogni settimana di un colore diverso.

Veronica Gentili: chi è

“L’unico argomento per rispondere e smentire le ca**ate è la professionalità” diceva quasi un anno fa la conduttrice proprio su TvBlog. Giornalista pubblicista dal marzo 2015, nata nel 1982, conduce da tre anni non solo la versione festiva e prefestiva di Stasera Italia, ma anche l’edizione estiva del medesimo programma. Dallo scorso 26 luglio si è poi aggiunto un appuntamento fisso in prime time, sempre su Rete 4, con Controcorrente.

Veronica Gentili, però, nella sua carriera non ha da sempre fatto la giornalista: il suo esordio televisivo, infatti, risale al 16 febbraio 2006, quando va in onda il settimo episodio della quinta stagione di Don Matteo. La carriera da attrice, abbandonata ormai da alcuni anni, lascia in eredità alla giornalista la capacità di dominare con assoluta facilità lo spazio di uno studio televisivo: se negli ultimi anni la conduzione in piedi, in un talk show politico di prima serata, da parte di una donna è diventata sempre più rara, nelle ultime settimane la Gentili sta dimostrando di saper tenere le redini di un programma anche staccandosi dallo sgabello su cui conduce in access.

Veronica Gentili: la crescita professionale

Abile nel gestire gli ospiti e i tempi dei loro interventi, garantendo sempre le necessarie repliche di sorta e un discreto ritmo alle proprie trasmissioni, Veronica Gentili conduce con la sicurezza di una veterana, forte di una credibilità in costante crescita. Quest’estate è poi arrivata per lei un’importante promozione, con la conquista di un programma tutto suo in prima serata – in passato aveva già condotto diversi speciali di Stasera Italia sempre in prima serata. Una consacrazione, se si considera che dal prossimo autunno sarà impegnata anche nel prime time di Italia 1 con Buoni e cattivi.

L’innata spontaneità che mostra di fronte alle telecamere e l’autorevolezza che è grado di conquistare di sera in sera e che le permette di tenere a bada i numerosi ospiti dimostano che Veronica Gentili rappresenta un fortunato risultato della palestra professionale formata da Rete 4 e dalla testata Videonews. Un esempio che ci si augura possa essere replicato per offrire alla televisione nuovi validi volti.