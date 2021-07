Italia 1, palinsesto 2021/2022: tutti i programmi

Presentati oggi in una conferenza stampa con un ristretto numero di giornalisti, vediamo i programmi che andranno a riempire il palinsesto di Italia 1, partendo dallo slot più prestigioso, ovvero il prime time, dove si registrano alcune novità:

– per il lunedì sera sono previsti dei film;

– il martedì, oltre a rappresentare l’appuntamento fisso de Le Iene, che però dalle fine di ottobre dovrebbero aver un raddoppio, sarà la serata in cui andrà in onda un nuovo progetto in cui è coinvolta Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia news e di Stasera Italia weekend. Si tratta di Buoni o cattivi, un racconto approfondito di storie curato dalla giornalista;

– il mercoledì sera vedrà due nuove produzioni: la prima, Honololu, sarà un programma comico che, stando a quanto annunciato, cercherà di differenziarsi da quanto già visto, anche grazie a un cast con volti nuovi della comicità, mentre la seconda sarà Ritorno a scuola con Nicola Savino, di cui vi avevamo già parlato in anteprima in questo articolo. Per la primavera del 2022 si lavora a Talentissimo me, un talent show per bambini e ragazzini;

– per la serata del giovedì sono previsti film e serie tv;

– nei periodi in cui Le Iene andrà in onda due volte a settimana il venerdì sarà il secondo giorno di messa in onda. Per il programma di Davide Parenti sono stati annunciati cambiamenti alla conduzione, dove comunque dovrebbero trovare spazio persone interne alla redazione del programma;

– il sabato sera spazio ai film per le famiglie;

– novità per la domenica, dove si alterneranno Freedom con Roberto Giacobbo, con cui è stato rinnovato il contratto, e uno spin-off del programma, Mistery Land, con Alvin e Aurora Ramazzotti.

Confermato in seconda serata su Italia 1 il lunedì sera Tiki Taka con Piero Chiambretti, anche lui fresco di rinnovo con Mediaset: il conduttore avrebbe il desiderio di rendere quotidiano lo spazio in seconda serata. Il programma di Eleonoire Casalegno, destinato alla prima serata e di cui era stato registrato un numero zero, non dovrebbe andare in onda a breve.