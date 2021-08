Forum è un programma giuridico in onda su Canale 5 e Rete 4, condotto da Barbara Palombelli, in onda da inizio settembre fino a fine maggio.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la trentasettesima edizione del programma, prodotto da RTI e Corìma.

Forum: quando inizia?

La nuova edizione del programma andrà in onda a settembre. Forum andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 11, da lunedì a venerdì in diretta (il sabato va in onda una replica) mentre Lo Sportello di Forum andrà in onda su Rete 4, a partire dalle ore 14, da lunedì a venerdì.

Il programma è visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Durante l’estate e nel corso del periodo natalizio, il programma va ugualmente in onda ma con puntate in replica.

Il meccanismo

Forum, programma televisivo di tipo giuridico non istituzionale, è il tribunale più famoso della televisione italiana.

Durante ogni puntata, due contendenti affidano la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro.

Al centro dei processi, ci sono dispute familiari, condominiali o lavorative, per le quali, alla fine, verrà emesso un verdetto, secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.

Ogni puntata è dedicata ad una tema specifico che viene analizzato attraverso storie di vita quotidiana.

Le cause rappresentate hanno origine sia da vere sentenze che dalle email che il programma riceve quotidianamente.

Forum: il cast

Il programma è condotto da Barbara Palombelli che condurrà Forum e Lo Sportello di Forum per la nona edizione consecutiva.

Il cast di ragazzi che affiancano la conduttrice è formato da Giada Massara, Giulia Lea Giorgi, Claudio Giambene, Sofia Odescalchi, Camilla Ghini, Paolo Ciavarro, Edoardo Donnamaria, Ladislao Liverani e Giulia Campesi.

Forum: i giudici

I giudici attualmente presenti nel programma sono Francesco Foti, Simona Napolitani, Melita Cavallo, Gianfranco D’Aietti e Bartolo Antoniolli.

Gli assistenti legali del giudice sono Daniele La Valle e Giulia Befera.

Gli avvocati d’ufficio, presenti dall’edizione 2020/21, sono Adriano Squillante, Gabriel Frasca e Simone Buffardi de Curtis.

Forum: lo studio

La trasmissione va in onda attualmente dallo Studio 3 del Centro Titanus Elios, in Roma.

Forum: i social

I canali ufficiali social del programma di Canale 5 sono i seguenti: la pagina ufficiale Facebook, l’account ufficiale Twitter e il profilo ufficiale su Instagram.

Attraverso i social, è possibile interagire con il programma e commentare i vari casi con gli hashtag #Forum e #ForumMediaset.

Forum: come partecipare

Chi vuole raccontare la propria storia, può inoltrare la richiesta sul sito della Corìma Produzioni, al seguente indirizzo: https://www.corimaproduzioni.com/casting/forum.

Chi vuole partecipare al programma come pubblico, invece, l’indirizzo utile è il seguente: https://www.corimaproduzioni.com/pubblico/forum.

Forum: attori o persone vere?

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara Palombelli ha dichiarato che, spesso, la persona che scrive al programma per sottoporre il proprio caso decida anche di apparire in video, cosa che, però, non avviene per quanto riguarda il contendente.

Per quanto concerne i contendenti, si procede con un casting tramite il quale vengono scelti figuranti che abbiano vissuto vicende simili.

In altri casi, è capitato che, nelle vicende più drammatiche, anche chi ha scritto al programma decidesse di non apparire in tv, venendo sostituito in corsa da un attore professionista.