Buoni o cattivi è un nuovo programma di attualità di Italia 1, in onda nell’autunno 2021 in prima serata. “Storie in presa diretta, racconti senza filtri al confine tra il bene e il male, per cercare di capire cosa separa i buoni dai cattivi” racconta la voce narrante del primo promo andato in onda durante l’estate.

Buoni o cattivi: programma

Si tratta di un nuovo progetto concepito per raccontare la realtà nel profondo. Il programma si struttura come una sorta di docu-film su tematiche di attualità diverse di puntata in puntata. A far da fil rouge della narrazione un’intervista parallela, che viene svolta dalla conduttrice.

Buoni o cattivi: conduttrice

Alla conduzione di questa nuova trasmissione di Italia 1 c’è Veronica Gentili, giornalista da tre anni impegnata con Stasera Italia weekend e con la versione estiva del medesimo programma, Stasera Italia news. Lo scorso luglio ha debuttato con la conduzione di un programma tutto suo, in prima serata su Rete 4, Controcorrente. È il primo programma che la giornalista conduce sulla rete di Laura Casarotto e in assoluto è la sua prima esperienza in un prime time in onda nel periodo di garanzia, fatta eccezione per degli speciali di Stasera Italia nel primo periodo Covid del 2020.

Buoni o cattivi: quando va in onda

Il programma andrà in onda al martedì sera, precedendo la partenza de Le Iene, il cui esordio abitualmente avviene all’inizio di ottobre. Considerando che si voglia magari evitare un’eccessiva sovrapposizione di Veronica Gentili è probabile che Buoni o cattivi parta una volta terminata la sua conduzione di Stasera Italia news. Il debutto potrebbe essere quindi subito martedì 7 settembre o più probabilmente la settimana seguente, martedì 14 settembre. La data di partenza comunque dovrebbe essere a settembre, dato i diversi promo in rotazione già dalla fine di luglio.

Buoni o cattivi: puntate

Al momento sono previste quattro puntate, ma se l’esperimento dovesse funzionare il programma potrebbe essere allungato, alternandosi a Le Iene.