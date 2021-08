Le Iene 2021-2022: quando va in onda, chi conduce, streaming

Le Iene Show rappresenta il programma più longevo di Italia 1. In onda dal 1997, la creatura di Davide Parenti ha lanciato vari personaggi nel mondo dello spettacolo, ma ha anche mandato in onda servizi che hanno fatto molto parlare nel dibattito pubblico, anche in misura maggiore rispetto a certe trasmissioni di inchiesta. La trasmissione tornerà nel settembre 2021 sulla rete giovane di Mediaset.

Le Iene 2021-2022: quando va in onda

L’appuntamento con l’adattamento italiano di Caiga quein caiga è previsto per settembre 2021 in prima serata su Italia 1, alla ripresa della stagione televisiva. Quella che andrà in onda sarà la ventiseiesima edizione. Al momento non sappiamo quante sono le puntate previste, ma di solito si tratta sempre di un numero cospicuo.

Le Iene 2021-2022: conduttori

Nonostante manchino alcune settimane al ritorno del programma di infotainment di Italia 1, non è ancora noto il cast dei conduttori. Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Elodie, vista in grande spolvero al Festival di Sanremo 2021 nei panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus, ma soprattutto come showgirl. La cantante, che ha partecipato alla kermesse canora come concorrente nel 2017 e nel 2020 con i brani Tutta colpa mia e Andromeda, avrebbe accettato, ma avrebbe messo come paletto la possibilità di condurre a gennaio 2022, dopo che sarà uscito il suo nuovo album.

Di sicuro non sarà della partita Alessia Marcuzzi: la conduttrice ha lasciato Mediaset dopo una carriera ultraventennale. Volto di Colpo di fulmine, Fuego, ma soprattuttto di Grande Fratello e Temptation Island, aveva presentato Le Iene nel 2002, 2003, 2005 e poi dal 2019 fino alla scorsa stagione televisiva. Era stata lei a commemorare la compianta Nadia Toffa nel 2019, alla presenza di tutti gli storici volti dello show della rete giovane di Mediaset. Nicola Savino dovrebbe presentare solo Ritorno a scuola.

Le Iene 2021-2022: streaming

La trasmissione andrà in onda nel prime time di Italia 1, ma sarà possibile guardarla in livestreaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate restano disponibili naturalmente anche al termine della messa in onda.