A maggio e giugno STARZPLAY ha puntato sulla stabilità tra il finale di Shining Vale e la miniserie all star Gaslit con Sean Penn e Julia Roberts. A Luglio, invece, arrivano ben tre novità da vedere in streaming sulla piattaforma internazionale del canale cable STARZ, disponibile in Italia via app, browser, ma anche come channel su Mediaset Infinity, Prime Video e Rakuten Tv. Senza ulteriori Spoiler vediamo insieme le serie tv a Luglio su STARZPLAY.

STARZPLAY a Luglio le nuove serie tv in streaming

Domenica 3 luglio debutta, in contemporanea con STARZ, la seconda stagione di P-Valley, troveremo un Pynk (il locale al centro della serie) completamente nuovo che fatica a restare aperto causa pandemia. Nei nuovi episodi anche la battaglia per il trono del locale e nuovi acquisti che rischiano di destabilizzare gli equilibri nei camerini.

A partire da domenica 10 luglio con episodi settimanali, arriva The Girl From Plainville, miniserie ispirata a un caso realmente accaduto, raccontato da Jesse Barron su Esquire. Una ragazza Michelle Carter è accusata di aver istigato al suicidio il suo fidanzato Conrad Roy III. La serie racconta gli eventi che hanno portato al suicidio e la condanna per omicidio colposo.

Il 31 luglio debutta invece Queer as Folk rivisitazione della serie britannica di Russell T. Davies con al centro un eterogeneo gruppo di amici nella comunità LGBTQI+ di New Orleans, quando vengono colpiti da una tragedia, proveranno ad affrontare insieme le difficoltà della vita.

STARZPLAY le serie tv che terminano a Luglio e i cofanetti da scoprire

Prosegue fino a domenica 31 luglio Becoming Elizabeth, la storia mai raccontata dell’adolescenza di Elisabetta I. Dopo la morte di Enrico VIII Elisabetta, rimasta orfana, si ritrova travolta dalle lotte di corte. Il fratello di solo nove anni, viene nominato re ma le grandi famiglie inglesi e straniere cercano di controllare il regno.

Tra le serie tv in catalogo da recuperare c’è sicuramente Gaslit, miniserie che rilegge in chiave diversa i fatti del Watergate, con due protagonisti come Julia Roberts e Sean Penn. Interessante anche l’idea di Shining Vale horror comedy con Courtney Cox, Mira Sorvino e Greg Kinnear tra fantasmi, possessioni demoniache e dinamiche familiari. In attesa della nuova stagione è arrivato il momento di recuperare Heels, sorprendente serie tv sul mondo del wrestling, racconti di vita, di rivalità e passione nelle zone più interne, più vere e profonde degli Stati Uniti.

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi segnaliamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€, ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.