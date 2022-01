Scopriamo insieme cosa ci aspetta a Febbraio 2022 su STARZPLAY la piattaforma internazionale del canale cable americano STARZ, presente in Italia in diverse modalità, sia come channel su diverse piattaforme che come app e sito autonomo. Su STARZPLAY le serie tv seguono il rilascio settimanale degli episodi ricalcando la versione USA, ma oltre alle serie tv proprietarie del canale, sono presenti anche acquisizioni europee come Baptiste o Express e titoli internazionali come The Great.

STARZPLAY Febbraio 2022

Una sola novità in arrivo a Febbraio su STARZPLAY con il solito rilascio settimanale degli episodi. Si tratta del terzo spinoff di Power dal titolo Power Book IV: Force con protagonista Tommy Eagan, uno dei personaggi più amati dai fan di Power. Tommy Egan dopo la morte di Ghost ha lasciato New York, abbandonando LaKeisha. Decide di fare una breve sosta a Chicago dove però finisce presto nel giro di droga della città, inserendosi tra le due bande più potenti. Tommy usa il suo status di outsider a suo vantaggio, infrangendo tutte le regole locali e riscrivendole con lo scopo di diventare il più grande spacciatore di Chicago.

STARZPLAY Febbraio 2022 i finali di stagione

Il mese di Febbraio 2022 su STARZPLAY vede proseguire ogni domenica la serie tv spagnola Express con al centro una psicologa criminale che dopo aver affrontato in prima persona un rapimento lampo, inizia a lavorare come negoziatrice in queste tipologie di casi criminali in cui persone vengono rapite e liberate dopo il pagamento di una piccola somma di denaro.

Domenica 6 febbraio arriva il finale della seconda stagione di Baptiste in cui ritroviamo il detective Julian Baptiste già protagonista della serie The Missing. In questa stagione il detective ha indagato sul caso che ha coinvolto la figlia dell’ambasciatrice britannica in Ungheria. Domenica 6 finale di stagione anche per la seconda stagione di Power Book II: Ghost, già rinnovata per una terza stagione. Infine domenica 20 febbraio finale di stagione per il period dramedy The Great la rilettura del regno di Caterina La Grande, anche questa già rinnovata per una terza stagione.

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ (saltuariamente spuntano offerte a 0.99 € per i primi 3 mesi), ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.