Alberto Angela è il regalo di Natale di Rai 1 per il suo pubblico: sabato 25 dicembre in prima serata va in onda Stanotte a Napoli, nuovo appuntamento del ciclo di Stanotte a… annunciato ormai tanto tempo fa ma terminato solo recentemente a causa dei rallentamenti produttivi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Stanotte a Napoli, quando va in onda

Come detto Rai 1 prepara una serata di Natale particolare per il suo pubblico: Stanotte a Napoli va in onda infatti il 25 dicembre 2021 alle 21.25 su Rai 1, su Rai 1 HD (DTT, 501) e su RaiPlay.

Stanotte a Napoli, anticipazioni

Il promo, davvero suggestivo e a dir poco natalizio, ci porta tra i vicoli del centro storico di Napoli, in particolare a San Gregorio Armeno, patria dell’arte presepiale e tappa del tour di Alberto Angela in città. Una città con cui ha un rapporto particolare da tempo: ricordiamo la sua Stanotte… a Pompei, presentata al Museo MANN di Napoli, ricordiamo i vari viaggi fatti in città e nei suoi dintorni per raccontare le Meraviglie d’Italia.

Il percorso di Stanotte a Napoli ha inizio dalle Catacombe di San Gennaro, nel cuore del Rione Sanità, e proseguirà nel centro storico, procedendo tra il Cristo Velato della Cappella San Severo al Monastero di Santa Chiara, lungo Spaccanapoli quindi, per poi raggiungere alcuni dei punti chiave della città, come Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Castel dell’Ovo e arrivare al vertice della collina del Vomero per vistare la Certosa di San Martino.

Stanotte a Napoli, ospiti

Con Alberto Angela torna Giancarlo Giannini, questa volta nelle vesti di re Carlo di Borbone. Altri ospiti sono previsti nel corso della serata.

Stanotte a… con Alberto Angela

Dal maggio 2015 al dicembre 2021 sono stati realizzati sette speciali. Tutto è iniziato con la visita in notturna, e in solitaria, al Museo Egizio di Torino, quindi Firenze, San Pietro (per il quale c’è stato bisogno di un anno di lavorazione), Venezia, Pompei e lo speciale Caravaggio.

Stanotte a Napoli, streaming

La puntata di Stanotte a Napoli va in onda in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand come tutte le puntate del ciclo.