Conferenza stampa di presentazione per Stanotte a… Napoli, nuovo capitolo della serie di Alberto Angela dedicata alle ricchezze artistiche e culturali della Penisola, filmate e raccontate col favore della notte, per coglierne aspetti solitamente nascosti dal fluire della gente. In programma su Rai 1 in prima serata il giorno di Natale, sabato 25 dicembre, lo speciale viene presentato in uno dei luoghi di Napoli più cari ad Angela, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, lunedì 20 dicembre alla presenza delle più alte autorità della città e della rete. Annunciati, infatti, il (neo) sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta (che abbiamo intravisto anche in piena notte per la conclusione di Ballando con le Stelle sabato scorso), il Direttore Coordinamento Palinsesti Tv Rai Marcello Ciannamea e ovviamente il padrone di casa, ovvero il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN Paolo Giulierini.

La conferenza si svolge lì dove nel settembre del 2018 incontrammo Alberto Angela per la presentazione di Stanotte a… Pompei, altro grande successo del suo ciclo: sono tre anni che sembrano un’era geologica. E dire che in quella occasione chiedemmo se fossero in cantiere pillole web dei contenuti tv per una diffusione virale della conoscenza “come una forma di ‘vaccino’ alla deriva dovuta alla ‘misconoscenza’, per non dire altro, e alla protervia propagandistica“. Sembra perfetto per rappresentare ancora oggi il bisogno di conoscenza contro l’ignoranza e la propaganda in un contesto specifico come quello dei vaccini anti-Covid. Ma questa è un’altra storia.

Ci prepariamo dunque a seguire live la conferenza stampa di Stanotte a Napoli, a Natale dalle 21.25 su Rai 1. E per avere un assaggio, vi suggeriamo di vedere il teaser.

Conferenza stampa Stanotte a Napoli

12.00

Coletta presente. Alberto Angela già assediato da colleghi e fotografi.

12.15

Ci siamo. Si inizia. “Scoprire la bellezza è il regalo più bello” recita il promo. E non ha torto. Dal 28 dicembre torna Meraviglie.

12.17

Si inizia dal sindaco Manfredi, già rettore della Federico II e poi ministro dell’Istruzione e dell’Università: “Questo è un grande dono che Angela e la Rai fa a Napoli e che Napoli fa agli italiani. Il nostro grande potenziale può dare un messaggio di speranza per il nuovo anno: l’Italia deve credere in Napoli e da qui può esserci una ripartenza. Gli italiani hanno bisogno di bellezza, fiducia, speranza e non c’è luogo migliore di Napoli per testimoniare storia e futuro. Speriamo anche una grande vicinanza della Rai a Napoli, palcoscenico delle storie d’Italia in questo periodo”.