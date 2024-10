Lo si celebra nelle prime serate-evento di Stanotte a… e Meraviglie, se ne criticano gli ascolti estivi sia pur eleggendo il suo Noos a ‘baluardo’ (incompreso) degli amanti del ‘neurone acceso’ contro le dinamiche ottundenti di Temptation Island, ma Alberto Angela è una presenza costante nel palinsesto Rai grazie un appuntamento settimanale che ‘non fa rumore’, ma che ha il suo fedele seguito da più di due decenni. Parliamo di Passaggio a Nord Ovest, il programma più longevo della carriera televisiva di Alberto Angela, come ha ricordato lui stesso in un post social in cui ha presentato il nuovo studio, che sabato 5 ottobre ha inaugurato la sua 27esima edizione.

Un debutto che quest’anno ha avuto un sapore diverso, visto che lo scorso 2 ottobre il Centro di Produzione Rai di Torino è stato intitolato a Piero Angela. E così il programma che Alberto ha ideato e che conduce dal 1997 è ora realizzato negli studi Rai “Piero Angela” di Torino. Un’emozione anche per chi segue la famiglia Angela dal piccolo schermo. Segni e simboli che si incrociano, che si rafforzano a vicenda e che passano anche per delle scelte scenografiche. A marcare l’impegno nel perseguimento della missione del padre, nella nuova scenografia di Passaggio a Nord-Ovest campeggia la scrivania usata da Piero in Superquark.

“Evoca tanti ricordi ma per noi ha un significato particolare. Perché per noi è come dire: ‘Noi continuiamo questa strada. Questa strada è la rotta della conoscenza, del sapere e della scoperta’”

ha raccontato Alberto Angela al TgR Piemonte. E il pensiero corre sempre, inevitabilmente, alla lettera con cui Piero Angela ha salutato il suo pubblico. Quella strada, che passa a Nord-Ovest, attraversa da anni il pomeriggio di Rai 1 permettendo, anche in questa stagione televisiva, di conoscere culture diverse, scoprire luoghi straordinari, addentrarsi nei meccanismi della natura, ogni sabato alle 15.

“Ripartiremo con una scenografia completamente rinnovata, che sembra in bilico tra una storia di Indiana Jones e il paesaggio di un film di fantascienza. Ci saranno, inoltre, nuove rubriche, tra cui un diario archeologico sugli scavi di Pompei e interessanti incursioni nelle mostre d’arte dei nostri Musei, senza dimenticare le incredibili storie e filmati in giro per il mondo. Dal 1997, Passaggio a Nord Ovest ha portato i telespettatori alla scoperta del mondo che ci circonda raccontando culture diverse, luoghi unici nel loro genere, arte e natura. Abbiamo attraversato il mondo in lungo e in largo per comprendere che tutto quello che ci circonda è in continua evoluzione e che non si finisce mai di scoprire. Sulla base di questa consapevolezza è nata l’idea di inserire nuovi approfondimenti e di rappresentare la storia di questa trasmissione anche attraverso l’aggiunta di nuovi elementi scenografici, con la certezza che i viaggi da fare per Passaggio a Nord Ovest sono ancora tanti e che c’è moltissimo ancora da raccontare e da scoprire assieme”

ha scritto Alberto Angela presentando ai suoi tanti followers la nuova edizione della sua ‘primogenita’ creatura televisiva.

Inside Pompei – Dietro le quinte de “Le nuove scoperte”

Questo inizio di ottobre è stato ricco di appuntamenti per Alberto Angela. L’edizione di Prix Italia appena conclusasi è stata di fatto dedicata a Piero Angela nella sua Torino, sia con l’intitolazione del CPTv sia con la presentazione ufficiale del murale che lo raffigura.

Ma non solo. Uno degli appuntamenti di punta del Prix Italia 2024 è stata la ‘lectio’ nella quale Alberto Angela, con il regista Gabriele Cipollitti, ha raccontato il backstage tecnico e produttivo dello speciale “Pompei. Le nuove scoperte“, andato in onda lo scorso 27 maggio in prima serata su Rai 1. Uno speciale realizzato con un unico piano-sequenza che è già negli annali della tv, non solo italiana.

“Inside Pompei – Dietro le quinte de ‘Le nuove scoperte’” – questo il titolo dell’incontro-lezione – è un compendio di ‘meraviglie’ televisive: per chi ama la tv ed è curioso di scoprirne i segreti tecnici è davvero una chicca. Potete recuperarla su RaiPlay. E un ciclo dedicato alla produzione televisiva raccontato da Alberto Angela è uno dei quei desideri che speriamo prima o poi vengano esauditi. Intanto non possiamo che fare l’in bocca al lupo per la nuova stagione di Passaggio a Nord Ovest: noi ci prepariamo anche al prossimo Stanotte a…, in onda nella prima serata del 25 dicembre. Dove ci porterà Angela quest’anno è ancora da scoprire…