“Ma quale vendetta di Alfonso Signorini, la mia sostituzione con Laura Freddi l’abbiamo decisa insieme!“. Così sui social Sonia Bruganelli ha commentato la notizia anticipata ieri da TvBlog riguardante l’arrivo al Grande Fratello Vip di Laura Freddi, che per una puntata, quella in onda lunedì prossimo, sostituirà nel ruolo di opinionista la moglie di Paolo Bonolis, nel frattempo volata a Dubai per trascorrere le vacanze di fine anno.

In alcune storie pubblicate su Instagram, Sonia Bruganelli ha replicato in maniera piccata, ma senza rinunciare al sorriso, a chi ipotizzava che quella messa in atto da Signorini fosse una sorta di vendetta, dopo lo scontro avvenuto due lunedì fa con la Bruganelli in diretta, e considerando che la Freddi è stata in passato la compagna di Bonolis. Le due donne sui social hanno peraltro ostentato una certa complicità, allontanando qualsiasi sospetto di gelosia/rivalità.

Tornando alla sostituzione dell’opinionista, la sensazione è che più che di vendetta si tratti di una nuova mossa strategica televisivamente impeccabile da parte del gruppo di lavoro del reality di Canale 5, che quest’anno più del passato ha puntato sulle opinioniste (con la Bruganelli c’è Adriana Volpe) per alimentare dinamiche, ormai sempre più esterne alla Casa.

In questa direzione sembra muoversi anche la scelta di far entrare nel gioco, nelle prossime settimane, Delia Duran, moglie di Alex Belli, concorrente intorno al quale per mesi il Gf Vip ha costruito la soap opera, con la complicità di Soleil Sorge. L’incontro delle due all’interno della Casa garantirà ad Alfonso Signorini contenuti spalmabili fino alla conclusione dell’edizione, la più lunga di sempre, fissata al 14 marzo 2022.