Grande fratello vip 6: Laura Freddi opinionista per una puntata

La vendetta è un piatto da servire “Freddi”, parafrasando un vecchio adagio. E così Laura Freddi sostituirà per una puntata al Grande fratello vip 6 Sonia Bruganelli che sarà a Dubai con la famiglia per passare il Capodanno. Questa la notizia bomba trapelata in questi ultimi minuti. Lunedì 3 gennaio dunque, insieme agli ingressi di Kabir Bedi e di Delia Duran, vedremo sulla poltrona di opinionista del programma a fianco di Adriana Volpe, la bionda Laura Freddi, in una singolare staffetta con l’attuale moglie di Paolo Bonolis.

Non occorre troppa memoria per ricordare che Laura Freddi ebbe una lunga relazione proprio con Paolo Bonolis. I due, ricordano le cronache, si conobbero durante la produzione di Non è la Rai e la loro relazione, sempre secondo le cronache durò cinque anni, fra il 1990 ed il 1995. Poi arrivò l’annuncio della loro separazione ed ora, in un particolare gioco delle parti, la Freddi sostituirà, anche se solo per una puntata, la Bruganelli, con cui Bonolis ha messo su poi famiglia.

Ricordiamo inoltre che Laura Freddi ha già frequentato le stanze del Grande fratello vip 6 avendovi partecipato nelle vesti di concorrente nella prima edizione di questo reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tornando al vecchio adagio -che abbiamo in qualche modo riadattato- pare che questa possa essere una vendetta del conduttore e direttore artistico del programma Alfonso Signorini, che forse non ha gradito molto il gesto di Sonia Bruganelli che nel corso della puntata pre-natalizia di questo programma lasciò lo studio per un ora, dopo un ping pong verbale piuttosto acceso con il conduttore del programma, salvo poi ritornare alla fine della trasmissione. Per altro la settimana precedente la Bruganelli ebbe a liquidare la confessione d’amore di Signorini verso il suo gatto Teo in modo forse troppo cinico, cosa che forse il conduttore del Gf Vip 6 non ha gradito molto.

Come la prenderà Sonia Bruganelli questa “sostituzione volante” piuttosto originale operata da Alfonso Signorini? Tornerà nella puntata successiva facendo finta di niente? Se la legherà al dito studiando una sua successiva vendetta? Oppure lascerà la trasmissione per sempre? Questo lo scopriremo successivamente, intanto l’appuntamento con la puntata del 3 gennaio 2022 del Grande fratello vip 6 è con gli ingressi di Kabir Bedi, Delia Duran e quello di Laura Freddi nelle inedite vesti di opinionista supplente.