Sonia Bruganelli produttrice (con la sua società Sdl), Sonia Bruganelli opinionista (dell’ultimo Grande Fratello Vip, ma anche de La Fattoria) Sonia Bruganelli conduttrice (de I libri di Sonia, su Mediaset Infinity), Sonia Bruganelli… critica tv. Ecco l’ultima versione della moglie di Paolo Bonolis, che su Twitter ha definito “non riuscito” il tentativo operato da Barbara d’Urso di “cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse“. Il riferimento è, ovviamente, a La Pupa e il secchione show, in onda in queste settimane su Italia 1 con la conduzione proprio di Barbara d’Urso, non esattamente il volto tv più apprezzato dal gruppo di lavoro che gravita intorno a Bonolis e alla stessa Bruganelli (a partire dal manager Lucio Presta, che un anno fa esultò pubblicamente per la chiusura di Live).

Così, di fronte ad un account decisamente pro d’Urso che definiva “terribilmente di cattivo gusto” i suoi like ai tweet contro la conduttrice, Sonia Bruganelli ha risposto rivendicando le sue argomentazioni e chiedendo polemicamente se si tratti di lesa maestà (una domande di quelle decisive per chi scrive di televisione, anche quando non si occupa della d’Urso e dalle parti di TvBlog lo sappiamo bene).

Un altro account filo-d’Urso ha, a sua volta, replicato tirando in ballo Avanti un altro, programma per il quale lavora la Bruganelli e il cui salottino in effetti sembra puntare tutto sulla trasformazione dei personaggi in macchiette. A questo punto, la Bruganelli ha contro-replicato, non senza una nuova frecciatina, chissà se diretta ancora alla d’Urso o meno:

Avanti un altro nasce esattamente così, come anche Ciao Darwin nel lontano 97, di cui vedo inutili tentativi di copia ormai ovunque … 😜 — sonia bruganelli (@SBruganelli) March 30, 2022

Dopo i dati Auditel non particolarmente positivi che si riferiscono alla puntata de La Pupa e il secchione show andata in onda ieri sera su Italia 1, quella odierna si sta rivelando per la d’Urso una giornatina niente affatto simpatica. Pochi minuti fa, infatti, il comico Andrea Pucci ha fatto sapere di provare un folle godimento per il fatto che Stasera tutto è possibile su Rai2 abbia battuto la trasmissione di Mediaset.