Ci risiamo! Andrea Pucci contro La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso. Se due settimane fa il comico aveva condiviso sui suoi social dei post critici (eufemismo) nei confronti della trasmissione di Italia 1 che aveva condotto (con risultati poco soddisfacenti) l’anno scorso, stavolta l’attacco è decisamente più schietto.

Dopo essere stato ospite della puntata di ieri sera di Stasera tutto è possibile (visto da poco meno di due milioni di telespettatori, per una share superiore all’11%), il programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino, diretto competitor de La Pupa e il Secchione Show (calata su Italia 1 all’8,2% di share, con 1.228.000 telespettatori), Pucci nelle sue storie Instagram poco fa ha scritto:

Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo, e sto godendo come un pazzo, la trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahahha

Parole che suonano vendicative, considerando anche quello che il comico, poche ore prima che Stasera tutto è possibile andasse in onda, aveva pronunciato sempre nelle storie Instagram, dove è seguito da mezzo milione di utenti:

Mi hanno tolto La Pupa e il secchione? E così io stasera sono a Stasera tutto è possibile, con il amico Stefano De Martino! Rai2, ore 21.20, vi aspetto! Stasera tutto è possibile, una trasmissione leggera, spensierata, dove si ride, si sta bene. Ehh, mi avete tolto La Pupa e il Secchione… io devo lavorà!

Esternazioni certamente comprensibili dal punto di vista umano, ma abbastanza lontane dal concetto di sobrietà e di eleganza. E chissà che Mediaset non le tenga in considerazione per le scelte di palinsesto future.

A proposito di futuro, a breve partirà su Canale 5 Big Show con Enrico Papi. Quale reazione pacata e all’insegna del fair play possiamo aspettarci dal buon Pucci, considerando che nel 2018 ha condotto questo programma? Nel dubbio, occhio ai social.