Che bel clima a Mediaset! Barbara d’Urso si esalta per i buoni ascolti de La Pupa e il secchione show (qui la recensione del nostro Fabio Morasca) e retwitta, tra i tanti, anche un cinguettio nel quale si legge che “ha realmente cancellato sei mesi di GFvip“. Quello stesso Grande Fratello Vip che l’ha ospitata alla finale (seppur in collegamento, mentre Ilary Blasi era in studio con Alfonso Signorini) per lanciare l’esordio su Italia 1 della nuova versione del format di Endemol Shine Italy (che produce anche il Gf Vip). Elegantissima.

Intanto, Andrea Pucci, che ha condotto la scorsa edizione de La Pupa e il secchione e viceversa , in onda tra gennaio e febbraio 2021, riempie le sue storie Instagram di critiche alla versione targata d’Urso, del tipo “Avete rovinato un programma” o ancora “Ridateci la vera pupa e il secchione” con faccina che vomita o, peggio, “Pucci, cortesemente torna su Italia uno e caccia tutti perché è tutto un grande schifo“. Una serie di storie ricondivise dal comico, che sembra non aver particolarmente apprezzato la trasmissione di Italia 1 (i cui ascolti del debutto sono superiori a quelli registrati quando il conduttore era lui). A questo punto è lecito chiedersi cosa posterà su Instagram quando andrà in onda Big Show con Enrico Papi (Pucci ha condotto Big Show nel 2018 con Katia Follesa).

A proposito di social e tv, va segnalata a margine una curiosità: in occasione della prima puntata de La Pupa e il secchione show sembrerebbe essersi sbloccata la querelle Trash Italiano-Mediaset, di cui vi abbiamo raccontato puntualmente su queste pagine. Il seguitissimo account di Marco D’Annolfi (solo su Instagram oltre 4 milioni di follower), infatti, poco meno di un anno fa, era stato portato in tribunale dall’azienda di Cologno Monzese. Da quel momento Trash Italiano aveva smesso di pubblicare estratti video dei programmi del Biscione. Pratica che è ricominciata proprio martedì prossimo, con tanto di “in collaborazione con Mediaset Infinity” nella didascalia.