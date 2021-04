Trash Italiano ha riattivato il suo account Instagram (e anche il blog ad esso collegato). Lo ha fatto questa mattina pubblicando un messaggio col quale conferma di fatto le indiscrezioni circolate nelle scorse ore rispetto ai motivi della sua temporanea sparizione:

Sebbene crediamo di aver operato sempre correttamente, abbiamo preferito procedere in questo modo per prudenza, a seguito di una diffida ricevuta da un primario player (Mediaset, Ndr) che ha contestato l’uso da parte nostra di alcuni estratti dei suoi programmi. Dopo esserci presi questo tempo per valutare la situazione siamo sereni, e contiamo di poter risolvere nei prossimi giorni ogni incomprensione o fraintendimento in relazione alla nostra attività.