Un Big show in arrivo nella prima serata di Canale 5 per Enrico Papi

Ve lo ricordate? Non è passato tanto tempo. Era l’autunno del 2018 quando andò in onda la seconda e per ora ultima edizione di Big show. Il programma era condotto dal travolgente Andrea Pucci insieme alla simpatica Katia Follesa. Quella dell’autunno 2018 era la seconda edizione di questo varietà, l’anno prima, sempre nella medesima collocazione stagionale, Big show fu la novità dell’intrattenimento di Italia 1 ed ora pare che possa essere “la novità” della primavera di Canale 5, che coinciderebbe con il ritorno del bello e bravo Enrico Papi nel prime time della rete ammiraglia di casa Mediaset dopo i fasti di Scherzi a parte.

Il programma era tratto dal format inglese Michael McIntyre’s Big Show. La trasmissione in buona sostanza è uno spettacolo comico con interazioni fra gli ospiti di puntata, si segnalano in quelle due serie fra gli altri Simona Ventura, Raul Cremona, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Lorella Cuccarini e via dicendo, ed il pubblico in sala, il tutto condito da momenti musicali. Il programma composto da 4 puntate per serie totalizzò una media del 7,6% nella prima edizione ed il 6,12% nella seconda.

Enrico Papi sta preparando il suo ritorno su Canale 5 proprio con un programma che, secondo le indiscrezioni in nostro possesso, pare che abbia i connotati, o quantomeno il DNA proprio di Big show. Il programma sarà composto da 4 emissioni e la sua messa in onda sarebbe prevista nel mese di aprile per la prima serata di Canale 5. Se son rose, come si dice in questi casi, fioriranno.