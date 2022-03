La bellezza della vita e anche del mondo dello spettacolo è che un bel sorriso ostentato talvolta consente di lanciare messaggi che di sorridente hanno ben poco. Così accade che sul palco del Grande Fratello Vip (alla fine ha vinto la meno vip di tutti, ossia Jessica Salassiè), una Ilary Blasi con look particolarmente casual suggerisca ad Alfonso Signorini di sparire perché il pubblico non ne può più di lui dopo sei mesi ininterrotti di programma. Proprio così. E giù risate, più o meno di circostanza.

La battuta è stata gestita con apparente autoironia (“forse comincio a trombare“) da parte del padrone di casa, che comunque alla collega non ha risparmiato un riferimento alle indiscrezioni sulla presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti.

Poco dopo è stata la volta di un’altra ospitata promozionale e del dialogo tra Signorini e Barbara d’Urso (presente, in collegamento, non in studio – secondo il sito di Davide Maggio sarebbe stato proprio Signorini a non volerla tra i piedi – per lanciare La Pupa e il Secchione Show, in partenza questa sera su Italia 1).

Anche qui viva l’amicizia, viva la professionalità, ciao Barbi, sei la regina di tutti i reality, ciao Alfonso, ecc, ecc, e intanto il direttore di Chi (che nello scorso numero in edicola ha raccolto le parole polemiche dell’ex fidanzato/corteggiatore della d’Urso Francesco Zangrillo -“definirmi un corteggiatore in prova e con prova finita è stata una caduta di stile. A parti invertite anche lei non sarebbe rimasta zitta“) ha fatto notare anche ai più distratti che la collega andrà in onda su Italia 1, mica sulla rete ammiraglia di Mediaset:

Un grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra, non è roba da tutti i giorni per una primadonna come lei, aver accettato con entusiasmo di prestare il suo volto e la sua figura per Italia 1 e lo fai con grande semplicità.

Parole che prese alla lettera hanno un significato molto chiaro, e ci mancherebbe. Ma, si sa, la televisione è anche interpretazione. E lo sanno bene Mara Venier e Serena Autieri che dieci giorni fa a Domenica In hanno dimostrato come ci si possa provare a mascherare le tensioni, ma il pubblico da casa spesso si accorge di tutto e alla fine, quasi sempre, la verità viene a galla.

Ma, è bene precisarlo, questo non riguarda il triangolo Blasi-Signorini-d’Urso, dove invece siamo certi ci sia spazio solo per stima professionale, sincero affetto e autentica amicizia.