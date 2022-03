Il GF VIP 6 ha la sua vincitrice ed è Jessica Selassiè, seconda vincitrice donna della versione celebrity del reality show con il 62% del televoto. Jessica batte al televoto Davide Silvestri, l’attore (che ha superato numerose nomination e televoti) è arrivato al secondo posto con il 38%.

“Questo incredibile viaggio è iniziato 6 mesi fa. Tutto quello che avete vissuto si conclude con questo momento” dice Alfonso Signorini pochi istanti prima delle proclamazione. Grande festa in studio con l’abbraccio dei numerosissimi concorrenti eliminati e presenti in studio, Barù compreso uscito come terzo classificato.

Intanto ricordiamo chi è Jessica Selassiè: Classe 1994, la trionfatrice di questa stagione è la maggiore delle tre giovani principesse Selassiè pronipoti dell’ex imperatore di Etiopia ed anch’esse concorrenti del GF VIP.

E’ stato un viaggio dentro di me. Questo era il mio sogno, l’ho potuto realizzare anche grazie alle mie sorelle. In questo Grande Fratello sono rinata.

Per lei, quella del GF VIP non è stata la prima esperienza televisiva: nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza.

Partita ‘in sordina’, più volte Jessica è stata spronata dai suoi compagni d’avventura e da Alfonso Signorini che le ha consigliato di essere sempre più spregiudicata e meno timida. Un appello che evidentemente è stato preso alla parola visto che, da quando le tre sorelle Selassiè hanno iniziato a gareggiare indipendenti (e non più come unico concorrente), il percorso di Jessica è andato via via a cambiare pelle rivoluzionandosi.

In più, il suo desiderio di poter trovare qualche ragazzo che potesse occupargli un posto nel cuore è stato parzialmente occupato da Barù. Il food influencer ha fatto breccia, ma i rapporti tra i due non sono sempre stati buoni. Le intenzioni di Jessica sembravano particolarmente serie con lui, ma alcune situazioni e comportamenti hanno portato a ridimensionare il tutto. Chissà se fuori dalla casa il legame si stringerà di più.

In quest’avventura una parte del percorso l’ha potuto condividere con le sue due sorelle Clarissa e Lulù tra alti e bassi. Proprio Lulù (per le previsioni, data sul podio) è stata clamorosamente eliminata in uno dei televoti/sfida di questa sera con Davide Silvestri, un’eliminazione che ha lasciato sorpresa la stessa concorrente che in studio non ha nascosto la sua delusione.

Il Grande Fratello VIP chiude i battenti almeno per i prossimi 6 mesi. Una pausa prima di tornare con la settima edizione “a settembre” come detto da Alfonso Signorini al pubblico congedandosi. Ora spazio ai naufraghi dell’Isola dei Famosi, alle pupe, ai secchioni e viceversa.