La finale del GF VIP 6 non è solo la serata in cui si corona il sogno della vittoria per uno/a dei/delle vipponi/e, ma è anche la serata dove la stessa Canale 5 punta alla grande per darsi la giusta dose di autopromozione in vista dei prossimi impegni televisivi. E come non si può non approfittare di questa occasione per dare visibilità alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi in partenza tra una settimana esatta?

“Ci avete seguito per tanti lunedì e giovedì” dice Alfonso Signorini (dimenticando i venerdì, se vogliamo essere proprio pignoli) “ma una cosa ve la prometto: non sentirete la nostra mancanza e sapete perché?” il motivo è presto detto: parte la sigla dell’Isola dei Famosi con l’ingresso di Ilary Blasi in maglietta e jeans nello studio del GF VIP, dove manca da tre anni e mezzo: “Sono emozionatissima, mentre arrivavo ho avuto i flashback. Qui è dove la mia avventura dei reality è partita“.

Ed è un passaggio di testimone coi fiocchi: questa sera finisce #GFVIP ma da lunedì prossimo è tempo di #isola con Ilary Blasi! 😍 pic.twitter.com/TaDBLUNHdZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

La conduttrice stende i complimenti a Signorini: “Ti devo fare i complimenti per il coraggio e soprattutto per quanto hai retto” e scherza (scherza?) con lui: “Ti devo dire una cosa da amica, quello che tutti pensano ma nessuno te lo dice: Basta! Il pubblico è esasperato. Da stasera sparisci! Trovati un hobby, comprati un cane. Fatti ipnotizzare da Giucas” la risposta di Signorini è a dir poco imbarazzante: “Guarda, ti dico una cosa. Forse inizio a tromb*re” …ma perché questa uscita? Intanto il pubblico batte le mani.

Sempre Signorini rende le carinerie all’ospite: “Da lunedì prossimo l’Isola dei Famosi, mi piace molto il cast e mi piace anche il fatto delle coppie e dei single” Ilary prende la palla al balzo e ironizza con un messaggio verso dei destinatari più che chiari: “Qui fate i triangoli, quindi non è niente. Non vi siete fatti mancare nulla“.

Il conduttore rende pan per focaccia: “Ma visto ciò che si sente sul tuo conto (si riferisce ai gossip Blasi/Totti di qualche tempo fa)” Blasi lo interrompe sarcastica: “Quali rumors? Ah che sono separata in casa e mi sto divorziando…” Signorini: “…Io ti proporrei Alex Belli, lui è sempre aperto per l’amore libero” Ilary controbatte con una risposta in pieno stile Blasi: “Con tutto rispetto nemmeno al palocco de casa te vorrei“.

Prima di congedarla, Alfonso Signorini si è detto emozionato di poter essere con lei presente sulla passerella dello studio dove ha condotto il reality per tre edizioni: “Fai una grande isola perchè tu la sai fare“.