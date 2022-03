Dopo 6 mesi ecco il capolinea, l’ultimo giorno nella casa del GF VIP è stato vissuto nel segno dei ricordi, un po’ come l’apertura riservata alla finale di questa sesta edizione. Tutti i vipponi si sono posizionati nella pedana del giardino, dove per tutta la serata saranno chiamati per le sorprese che li aspettano.

Un filmato fa da apripista alla prima delle tante: i 6 concorrenti arrivati fino a questo punto sono i protagonisti dei numerosi flashback che hanno accompagnato la loro avventura. Subito dopo Alfonso Signorini compare dall’esterno della casa, davanti alla storica porta rossa:

Per questa serata eccezionale sono qua ed entrerò nella casa. Questa è una festa, la loro, la nostra e la vostra. Ci avete seguito in questi 6 mesi con tanto affetto, certo non è stato facilissimo ma questa è la televisione e fra i compiti della tv oltre che informare e far riflettere occorre anche divertirci.

Il riferimento, pur se non nominata direttamente va al dramma della guerra, un dramma su cui lo stesso Signorini ha già avuto modo di esprimersi proprio a poche ore dall’inizio dell’invasione Russia in Ucraina:

In questi giorni, in questi mesi quando vediamo cose che non fanno parte dello spirito di questo programma (e non è sempre facile entrare nel mood dell’intrattenimento) io penso e ripenso ad una frase che dicevano i miei nonni e che ho fatto mia: Spesso la vita non è la festa che sognavamo, ma finché siamo qui balliamo!

Alfonso Signorini dunque entra nella casa del GF VIP, con la complicità della regia che frizza i 6 vip il conduttore si porta fino al giardino della casa. Tutti rimangono meravigliati e gli occhi diventano subito lucidi: