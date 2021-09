Speciale Soliti ignoti il ritorno di sabato 18 settembre su Rai1, ecco chi gioca

Sabato 18 settembre in prima serata su Canale 5 parte la nuova stagione del premiato e premiante spettacolo di varietà Tu si que vales, campione di ascolti del sabato sera televisivo d’autunno da molte stagioni. Su Rai1 avrebbe dovuto esserci il nuovo show Da grande affidato ad Alessandro Cattelan al suo debutto come conduttore su Rai1, ma, come è noto, così non sarà. Questo programma prodotto in collaborazione con Fremantle andrà in onda di domenica, precisamente dal giorno successivo, ovvero il 19 di settembre e se la dovrà vedere con Scherzi a parte che è andato molto bene nel debutto di domenica scorsa. Sabato 18 per contrastare la prima di Tu si que vales ancora una volta si metterà a disposizione di Rai1 Amadeus, ormai alfiere della rete ammiraglia della televisione pubblica, con una puntata Speciale dei Soliti ignoti il ritorno.

Quella che andrà in onda sabato 18 settembre in prima serata su Rai1 sarà una puntata lunga del celebre game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che partendo subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 accompagnerà il pubblico del primo canale della televisione di Stato fino alle ore 22:40 circa, abbracciando quindi tutta la prima serata, cercando di dare a Rai1 per questa importante, la più importante fascia oraria della tv, un dato degno della prima rete nazionale italiana.

Una puntata quella di sabato 18 settembre che giocoforza dovrà puntare su una importante presenza di celebrità per renderla ancora più appetibile al pubblico di un prime time, sopratutto se per un sabato sera di Rai1. Ecco dunque in anteprima i vip che giocheranno nella puntata speciale extra long dei Soliti ignoti il ritorno di sabato sera. A giocare saranno due beniamine del pubblico di Rai1, due che di sabato sera se ne intendono e molto, Loretta e Daniela Goggi. Le due sorelle del piccolo schermo sono state già protagoniste di uno show del sabato sera della prima rete Rai, si trattava del Ribaltone, diretto da Antonello Falqui, che condussero insieme a Pippo Franco.

Fra gli ignoti poi è da segnalare la presenza di un comico molto amato dal pubblico televisivo, si tratta di Francesco Paolantoni, che proprio lo scorso anno ha partecipato come concorrente a Tale e quale show e che ora vediamo spesso protagonista dei momenti comici di varie trasmissioni tv, fra le quali Quelli che il calcio. L’appuntamento dunque con la puntata imperdibile dello Speciale Soliti ignoti condotto da Amadeus e con le sorelle Goggi è per sabato 18 settembre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1.