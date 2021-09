Oggi, mercoledì 15 settembre 2021, a partire dalle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show, il talent show per vip dedicato alle imitazioni di personaggi celebri del mondo della musica, condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1.

L’undicesima edizione del programma andrà in onda a partire da venerdì 17 settembre 2021, in prima serata.

I concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show sono Alba Parietti, la cantante Francesca Alotta, Stefania Orlando, tornata in tv l’anno scorso con il Grande Fratello Vip 5, Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia, la cantante Deborah Johnson, figlia di Wess, il comico Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli, anche lui ex concorrente del GF Vip 5, Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi (all’epoca, Saranno Famosi), Ciro Priello, comico dei The Jackal, i Gemelli di Guidonia ossia i cantanti Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, già visti in programmi come Viva RaiPlay, Made in Sud, L’Altro Festival, Tu si que vales e Quelli che… il calcio, e Simone Montedoro.

La giuria di quest’edizione sarà composta da Loretta Goggi, sempre presente fin dalla prima edizione, da Giorgio Panariello, giudice per la quarta edizione consecutiva, e dalla new entry Cristiano Malgioglio.

L’undicesima edizione del varietà in onda su Rai 1 dal 2012 sarà composta da 8 puntate, di cui cinque riguarderanno l’edizione di quest’anno e le restanti tre, dedicate a Tale e Quale Show – Il Torneo, dove i migliori classificati dell’edizione appena terminata sfideranno i migliori classificati dell’edizione dell’anno scorso.

La conferenza stampa in tempo reale

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Giovanni Anversa, vice-direttore di Rai 1, Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato Endemol Shine Italy, il conduttore Carlo Conti, il cast e la giuria di quest’edizione.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12:30.