Sex and The City nel revival tornano anche Mario Cantone, Willie Garson e altri due vecchi attori

And Just Like That il revival di Sex and the City assomiglia sempre più a una reunion. Se gli attori di Friends nelle scorse settimane hanno deciso di partecipare auna (ricca) rimpatriata per ricordare i bei tempi che furono senza impegnarsi poi troppo, la scelta fatta per quest’altra serie tv va in una direzione diversa pur assomigliando sempre più a una riunione tra amici.

Seguendo quello che è il titolo scelto per questi nuovi 10 episodi da 30 minuti che saranno distribuiti da HBO Max come lo speciale di Friends complice la comune produzione WarnerMedia (e chissà che non finisca allo stesso modo su Sky)…and just like that alla fine dopo Mr Big/Chris Noth, altri quattro vecchi attori/personaggi della serie torneranno dalle parti di New York.

A tornare sono Mario Cantone che riprenderà il ruolo di Anthony Marentino l’amico gay di Charlotte; David Eigenberg sarà ancora Steve Brady il marito di Miranda; Willie Garson tornerà a essere Stanford Blatch l’amico gay di Carrie che lavora come agente di talenti; e Evan Hanlder sarà ancora Harry Goldenblatt con cui Charlotte ha avuto una figlia.

“Siamo entusiasti all’idea di poter proseguire il racconto delle storie di questi personaggi e di aver avuto la disponibilità da parte degli attori” ha detto Patrick King autore e produttori di questi nuovi episodi insieme a Samantha Irby, Rachna Fruchbom e Keli Goff.

Il revival di Sex and the City si concentrerà sulla vita delle 3 protagoniste Carrie interpretata da Sarah Jessica Parker, Miranda/Cynthia Nixon e Charlotte/Kristin Davies senza la quarta Samantha vista la decisione di Kim Cattrall di non prendere parte alla serie. Ritroveremo queste amiche oggi che hanno 50 anni alle prese con problemi diversi rispetto al passato ma sempre con la stessa voglia di vivere a pieno la loro vita.

Tra le novità di questi nuovi episodi da 30 minuti c’è Sara Ramirez ex di Grey’s Anatomy, che interpreterà Che Diaz un personaggio di genere non binario, dal pronome they/them in inglese, comico da stand-up, queer e che gestisce un podcast cui partecipa spesso Carrie Bradshaw (Parker).